Bad Lauterberg. Der Förderkreis Königshütte Bad Lauterberg berichtet über den Former und andere Lehrberufe. Mehr als 1.000 Menschen haben in der Gießerei gearbeitet.

Harzer Historie Geschichte der Königshütte im Harz: Former stellte Gussteile her

Die nächste Führung bietet der Förderkreis Königshütte am Dienstag, 23. November, an. Sie startet um 15 Uhr am Hüttenbrunnen und dauert etwa zwei Stunden. Dabei tauchen die Teilnehmer in die Geschichte der ehemaligen Eisenhütte ein.

Die Anzahl der Gebäude, die zum Ensemble gehören, lässt erahnen, wie viele Menschen hier gearbeitet haben – seit 1733, als der Bau begonnen wurde. Die Verwalter und Direktoren hatten eine große Verantwortung zu tragen. Übrigens: Seit 1871, seit nunmehr 150 Jahren, befindet sich das Ensemble der Königshütte in Privatbesitz der Familie Holle und ihrer Nachkommen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist dies ein wenig in den Hintergrund geraten, es gab keine Feier.

Beim Rundgang über das Gelände erfahren die Besucher, was in den Gebäuden gearbeitet und hergestellt wurde, im Südharzer Eisenhüttenmuseum können sie unter anderem einige der Arbeiten nacherleben und sich die Produkte der Arbeit ansehen.

Gießerei hatte 1.000 Arbeiter

Die meisten Mitarbeiter waren in der Gießerei beschäftigt. Mehr als 1.000 Menschen haben von 1893 bis 2001 in der Gießerei der Königshütte gearbeitet.

Hier gab es zum Beispiel den Beruf des Formers und Maschinenformers. Sie hatten unterschiedliche Gussteile herzustellen, sie mussten im Vorfeld die Rohmetalle schmelzen, die Formstoffe wie den Formsand aufbereiten, die Gussteile nacharbeiten, wie etwa trennen und schleifen. Außerdem mussten sie sämtliche dazu benötigten Geräte bedienen können. Dieser Beruf war ein Lehrberuf und konnte in der Gießerei der Königshütte gelernt werden. Auch heute kann dieser Beruf noch erlernt werden, heute nennt er sich „Gießereimechaniker“.

Weitere Berufe, die in der Gießerei vertreten waren, waren zum Beispiel Gußputzer, ihre Aufgabe war die Nachbearbeitung der Gussstücke, also sämtliche Arbeiten am Werkstück, die nach dem Erstarren und vor dem Versand der Produkte liegen. Schmelzer (auch Metallschmelzer, ein alter Beruf, den es schon im alten Ägypten gab), Schleifer (heutige Bezeichnung: Fachkraft für Metalltechnik der Fachrichtung Zerspanungstechnik), Dreher (heute: Zerspanungsmechaniker), und Maschinenführer waren weitere Berufe.

Außerdem gab es Werkstattschreiber – Assistenten des Betriebs- bzw. Werkstattleiters – und angelernte Gießereiarbeiter, anfangs „Hilfsarbeiter“ genannt. Und es gab auch immer wieder Praktikanten, und natürlich Lehrlinge – 1971 wurde die Bezeichnung Lehrling durch die Bezeichnung Auszubildende oder Auszubildender ersetzt.

Damit einher ging auch ein neuer Umgang mit denen, die einen Beruf erlernten, denn ein Lehrling hatte nur wenig Rechte, schuldete seinem Lehrherrn strengen Gehorsam, bezahlte an ihn Lehrgeld und durfte sogar von ihm gezüchtigt werden. Mit der Bezeichnung Auszubildender gingen festgeschriebene Rechte und Pflichten der Azubis, aber auch ihrer Ausbilder, einher. Es wurden die Art der Ausbildung, die sachliche und zeitliche Gliederung und die Ausbildungsvergütung festgeschrieben. Neu war der Besuch einer berufsbildenden Schule.

Im Museum gilt „2G-Regel“

Der zweite Teil der Führung ist dem Südharzer Eisenhüttenmuseum gewidmet. Dort tauchen die Besucher am Beispiel der Königshütte in die Geschichte des Eisenhüttenwesens im Harz ein. Es gilt die 2G-Regel für den Besuch des Museums, bitte Impfnachweise mitbringen und die Maskenpflicht beachten.

Ein Eintrittsgeld wird nicht erhoben, es wird um eine Spende gebeten. Die Führungen werden von Ehrenamtlich durchgeführt.