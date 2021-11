Barbis. Die Diebe rissen den Rohrrahmen in der Oderfelder Straße aus seiner Verankerung und nahmen das Barbiser Ortsschild mit.

Am Ortsausgang des Bad Lauterberger Ortsteils Barbis ist mutmaßlich in der Nacht zum 3. Oktober ein Ortsschild gestohlen worden. Das berichtet die Polizei.

Die Tat ereignete sich demnach in der Oderfelder Straße gegenüber eines Firmengeländes. Unbekannte Diebe rissen den Rohrrahmen, an dem das Schild befestigt war, mitsamt Pfosten aus der Verankerung und legten ihn in der Nähe ab. „Barbis“ nahmen sie mit.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 entgegen.

jk