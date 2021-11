In dem gestellten Foto klaut ein Taschendieb ein Portemonnaie.

Blaulicht Harz Polizei warnt: Vermehrter Taschendiebstahl in Bad Lauterberg

Aktuell kommt es im Bereich Bad Lauterberg vermehrt zu Diebstählen von Geldbörsen beim Einkauf. Darüber informiert die Polizeidirektion Göttingen auf ihrer Facebookseite.

Tipps der Polizei gegen Taschendiebe

Die Polizei gibt daher Tipps: Portemonnaie nicht in geöffneter Tasche tragen oder in den Einkaufswagen legen;️ Portemonnaie und weitere Wertgegenstände dicht am Körper tragen️; Einkaufswagen und Handtaschen nie unbeaufsichtigt lassen.

Taschendiebstähle: 6 Prozent Aufklärungsquote

Die meisten Fälle von Taschendiebstahl bleiben unaufgeklärt (Aufklärungsquote 2020: 6,3 Prozent), da die Tat von den Opfern häufig nicht gleich bemerkt wird. Taschendiebe sind oft professionelle, international agierende Täter, die in ganz Europa aktiv sind.