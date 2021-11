Risse an Brücke: B243 bei Bad Lauterberg wird zur Baustelle

An der Winkeltalbrücke bei Bad Lauterberg im Zuge der B243 sind mehrmonatige Bauarbeiten nötig. Das geht aus einer Pressemitteilung des Geschäftsbereichs Goslar der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hervor.

Vielzahl von Rissen an Winkeltalbrücke

Bei der letzten Bauwerksprüfung wurden demnach eine Vielzahl von Rissen an der Untersicht der Brücke und an den Pfeilern festgestellt. An weiteren Betonbauteilen der Brücke sind teilweise Frostschäden aufgetreten, die im Zuge dieser Maßnahme ebenfalls beseitigt werden. Vor den konkreten Mängelbeseitigungen erfolgen zunächst Untersuchungen am Bauwerk.

Die Behörde beabsichtigt die Schäden im Zeitraum vom 22. November bis voraussichtlich Juni 2022 zu beseitigen. Eine Winterpause ist vorgesehen.

Einschränkung der Fahrstreifen auf B243

Der Verkehr auf der Brücke wird während der gesamten Bauzeit aufrechterhalten und zeitweise durch entsprechende Verkehrsführungen eingeschränkt. Diese Fahrstreifeneinschränkung ist im Zeitraum von März bis Juni 2022 vorgesehen. In diesem Zeitraum steht demnach jeweils nur ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung.

Auf der unter der Brücke kreuzenden L531 wird im Frühjahr 2022 für die Dauer von etwa einer Woche eine Vollsperrung eingerichtet. Die vorgesehene Umleitung erfolgt dann über Bad Lauterberg – Barbis – Bartolfelde (B27 / Barbiser Straße / L531) und umgekehrt.

Reparaturarbeiten: Bauvolumen 850.000 Euro

Die Beseitigung der Gewährleistungsschäden belaufen sich insgesamt auf ein Bauvolumen von etwa 850.000 Euro.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die bald beginnenden Bauarbeiten.