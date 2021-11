Bad Lauterberg. Die „White Gala“ war die letzte Veranstaltung zum 75. Geburtstag des Tennisclubs TC Bad Lauterberg. So war es.

75-jähriges Bestehen „White Gala“ in Lauterberg: Party-Stimmung fast die ganze Nacht

Zufällig hatten sich zur „White Gala“ genau 75 Tennisfreunde angemeldet. Sie fand auf dem Hausberg als Geburtstagsfeier des Tennisclub (TC) Bad Lauterberg statt, der in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert.

Schon im Sommer gab es ein Festwochenende im Jubiläumsjahr: zu Preisen wie in alten Zeiten und mit dem brillanten Musik-Duo Lycico. Zudem war die ehemalige Weltranglistenspielerin Anna-Lena Grönefeld zu Gast (wir berichteten). Der krönende Höhepunkt und Abschluss der Festaktivitäten war nun die Veranstaltung auf dem Hausberg.

Die Gäste tanzten und kamen ins Gespräch. Foto: Tennisclub Bad Lauterberg / Verein

Festlich geschmückt in überwiegenden Weißtönen von dem Wirt Jens Riedel und dem Deko-Team des Vereins – das schon bei den vorangegangenen Festen kreativ war und dafür mit kräftigem Beifall der Anwesenden belohnt wurde – war ein wunderbares Ambiente geschaffen worden. Passend dazu kleideten sich die meisten Mitglieder.

Unter diesen Voraussetzungen war es nur natürlich, dass sich der Wunsch des ersten Vorsitzenden des TC, Gero Fröhlich, erfüllte, der schon in in die Einladung geschrieben hatte, dass „alle Gäste gute Laune und beste Stimmung“ mitbringen sollen, um somit einen unvergesslichen „White Gala“-Abend zu erleben.

Ein leckeres Buffet mit verschiedenen Spezialitäten nach Art des Hauses sorgte für die nötige Stärkung. Das Duo mit DJ Alexander Siebold und der bezaubernden Sängerin Anna Schenk trumpfte so richtig auf und spielte Musik nach dem Geschmack der am meisten vertretenen „Middle-Ager“. Den Organisatoren der Musikszenen für die verschiedenen Veranstaltungen zu den 75-Jahr-Feiern, Tobias Hungerland und seinem Freund Tomas Sniadowski, sei gedankt, so der TC. Nahezu ohne Unterbrechung wurde bei bester Party-Stimmung fast die ganze Nacht durch das Tanzbein geschwungen.

Gero Fröhlich (stehend) begrüßt die Gäste. Foto: Tennisclub Bad Lauterberg / Verein