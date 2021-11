Roland Stahl bleibt Vorsitzender der Lauterberger CDU-Fraktion

Nach der Analyse der Wahlergebnisse und etwas Erholung für alle Beteiligten, ging es für die CDU Bad Lauterberg in die nächste Phase bis zur ersten Sitzung des neuen Rates am 18. November. Das teilt der Stadtverband mit.

Vor und nach der Sitzung, an der sich die neue CDU-Fraktion für die nächste Periode konstituierte, gab es Gespräche mit allen relevanten politischen Kräften im neuen Rat. Auf der Sitzung wurde Roland Stahl als Fraktionsvorsitzender wiedergewählt. Seine Stellvertreter sind Thomas Mühl und Christian Schäfer.

„In den Gesprächen konnte man viel Positives für die kommende Arbeit im Rat spüren. Alle haben die Zukunft für Bad Lauterberg und die Ortsteile im Fokus. Wir wollen eigentlich alle das Gleiche. Dieses für alle Bad Lauterberger in die Tat umzusetzen, ist unser Anspruch“, heißt es weiter.

Foto: CDU Bad Lauterberg

In der vergangenen Woche hat die Fraktion, wie es inzwischen gute Tradition ist, in einem feierlichen Rahmen die ausscheidenden Mitglieder verabschiedet und die neuen Fraktionsmitglieder begrüßt. Zu verabschieden galt es zum einen den neuen Bürgermeister, Rolf Lange, und den langjährigen Fraktionsvorsitzenden Horst Tichy.

Nach 30 Jahren im Rat ist Tichy nicht mehr zur Wahl angetreten. Mit 67 Jahren, sagt er, ist es genug und es sollen jüngere Leute in den Rat. An dem Abend konnte der Fraktionsvorsitzende einige heitere Geschichten von Horst Tichy zum Besten geben. Auch die früheren Wahlprospekte sorgten für Heiterkeit in der Runde. „An dieser Stelle möchten wir uns für die geleistete Arbeit für den Rat und für die CDU Bad Lauterberg recht herzlich bedanken und hoffen, dass wir immer noch auf sein Know-how zurückgreifen können“, so der Stadtverband.

CDU gedenkt Joachim Hettwer

Dieser musste in der zweiten Oktoberhälfte erfahren, wie oft Freud und Leid beieinander liegen. Genau an dem Tag der konstituieren Sitzung verstarb ihr langjährigeres Parteimitglied Joachim Hettwer. Dieser hat durch sein Wirken als Ratsherr, als Fraktionsvorsitzender und Stadtverbandsvorsitzender die CDU in Bad Lauterberg von den Siebziger-Jahren bis in die Neunziger-Jahre entscheidend beeinflusst. „Er hat uns viele Geschichten aus den früheren Zeiten erzählt, die man heute nicht mehr für möglich hält, dass es sie gab. So zum Beispiel, dass man für eine Vorstandssitzung oder Fraktionssitzung nicht einfach in ein Lokal gehen konnte, so wie heute. Früher hieß es, für die CDU ist kein Platz frei. Das hat sich zum Glück geändert.“

Die CDU verliert mit Joachim Hettwer nicht nur ein geschätztes Parteimitglied, sondern einen höflichen und zuvorkommenden Menschen, der immer um seine Familie und seine Mitmenschen bemüht war. „Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“