Lauterberger Club unterstützt Polio-Impfungen

Der Rotary-Club Bad Lauterberg-Südharz hofft, dass der Glühweinstand in der Fußgängerzone Bad Lauterberg in der Vorweihnachtszeit wieder ein Treffpunkt werden kann

Drei Milliarden Kinder erhielten seit 1988 die Polio-Schluckimpfung. 2020 wurden mehr als 440 Millionen Kinder in über 30 Ländern geimpft. Dabei wurden nahezu 940 Millionen Dosen Impfstoff verabreicht. „Den Traum von einer poliofreien Welt nahm Rotary mutig in dem Wissen in Angriff, dass dies nicht einfach sein würde. Trotzdem schafften wir es, gemeinsam mit unseren Partnern die Zahl der weltweiten Polio-Fälle seit 1988 um 99,9 Prozent zu senken“, sagt John Germ von Rotary International. Darüber informiert der Rotary-Club Bad Lauterberg-Südharz.

Doch noch sei der Kampf nicht entschieden. Er erfordere ein mutiges Handeln. Germ: „Wir werden weiterhin die Finanzierung sicherstellen und den Druck aufrechterhalten, damit nie wieder ein Kind unter den verheerenden Folgen von Polio leiden muss.“ Um das Ziel zu erreichen, arbeitet Rotary zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem Kinderhilfswerk Unicef sowie der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC. Zu diesem Verbund gehören auch die Impfallianz GAVI und seit 2009 die Bill & Melinda Gates Foundation. Sollten die Partner erfolgreich sein, wäre die Kinderlähmung nach den Pocken die zweite Krankheit, die komplett ausgerottet ist.

Auch der Rotary-Club Bad Lauterberg-Südharz hat sich seit seiner Gründung in jedem Jahr beim Kampf gegen die Kinderlähmung stark engagiert. In den letzten zehn Jahren gehörte der Club stets zu den erfolgreichsten Spendensammlern innerhalb seines Rotary-Distriktes. „Vor allem vor Weihnachten beim Glühweinstand in der Bad Lauterberger Fußgängerzone und bei den Entenrennen kamen große Spendensummen zusammen“, sagt Norbert Gössling, aktueller Präsident des Bad Lauterberger Clubs. Auch die Glückseier-Aktion zu Ostern als Ersatz in der Pandemie für die beiden zuvor genannten Aktivitäten sei erfolgreich gewesen. Der Club geht davon aus, dass in diesem Jahr der Glühweinstand wieder eröffnet werden kann.

Kinder brauchen mehrere Dosen

2,50 Euro koste der Impfschutz eines Kindes, erläutert Stefan Flindt, Sekretär und Polio-Beauftragter des Clubs. Darin enthalten seien der Preis für den Polio-Impfstoff, die Kosten für den Transport, die Bezahlung des Impfpersonals, Kühlboxen für den Impfstoff, Kreide zur Markierung der besuchten Häuser und der lila Farbstoff, mit dem die Finger der geimpften Kinder gekennzeichnet werden. Für den vollständigen Schutz müssten aber mehrere Dosen verabreicht werden, das heißt, die Kinder seien mehrfach aufzusuchen.

Man kennt drei Typen des Polio-Wildvirus. Das vom Typ 2 tauchte das erste Mal 1999 auf und wurde im September 2015 für ausgerottet erklärt. Polio-Wildviren vom Typ 3 wurden seit November 2012 nicht mehr nachgewiesen, daher wurde dieser Typ im Oktober 2019 ebenfalls für ausgerottet erklärt. Derzeit müssen folglich noch Wildviren vom Typ 1 bekämpft werden.

Die Gelder von Rotary sind für die operative Unterstützung zur flächendeckenden Impfung aller Kinder und die Bezahlung der Millionen von Impfhelfern. Weiterhin für die Forschung zur Entwicklung neuer Produkte und Methoden, die soziale Mobilisierung und Sensibilisierung für die Impfkampagnen und den Nutzen der Impfungen, die technische Unterstützung und Bezahlung von technischen Beratern und Planung für den geordneten Übergang von den Impfmaßnahmen zu Routineimpfungen nach Ausrottung des Virus.

Angesichts der stetigen Fortschritte und einer aktuell geringen Übertragungsrate des Polio-Wildvirus in Afghanistan und Pakistan bestehe die große Chance, die Übertragungskette zu unterbrechen, ist Stefan Flindt optimistisch.

Dabei solle eine neue Strategie helfen. Dazu führt Rotary International vier Punkte an. So soll die politische Lobbyarbeit zur Bewusstmachung der Dringlichkeit und Verantwortlichkeit in endemischen und Ausbruchs-Ländern verstärkt werden. Zweitens sollen die Abläufe und die Polio-Überwachung weiter verbessert werden. Zudem soll die Aufnahme der Polio-Impfung in allgemeine Gesundheitsprogramme betrieben werden. Wichtigster Punkt ist sicherlich der verstärkte Einsatz in hochgefährdeten Gemeinden.

Zusätzlich setzen Rotary und seine Partner auf ein neues orales Polio-Vakzin zur Bekämpfung von Ausbrüchen ein. „Der neue Impfstoff wird in einer wachsenden Zahl von Ländern verabreicht und stellt eine vielversprechende Entwicklung auf dem Weg zur endgültigen Ausrottung der Krankheit dar“, so John Germ. „Aber es liegt noch viel Arbeit vor uns. Angesichts der jüngsten Ereignisse in Afghanistan müssen wir uns mehr denn je für unsere Ziele stark machen.“ In Pakistan und Afghanistan wurden im letzten Jahr noch 140 Infektionen mit Polio-Wildviren gemeldet. Im Jahr 2021 erst zwei Fälle, je einer in Pakistan und einer in Afghanistan, so der Stand Mitte August.

Als unpolitische Organisation werde Rotary auch weiterhin die Arbeit leisten, die zum Schutz der Gesundheit von Kindern überall auf der Welt notwendig sei. Soll heißen, dass das wohl auch für Afghanistan gelte.

Infrastruktur hilft bei Covid-Krise

Die unter der Mithilfe von Rotary aufgebaute Polio-Infrastruktur trägt dazu bei, die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern, indem sie Vorbereitungs- und Reaktionsmaßnahmen in vielen Ländern, darunter Nigeria, Pakistan und Afghanistan, unterstützt.

„Dies stellt das ,Plus’ von Polio Plus dar. Das Wichtigste, was Rotary-Mitglieder tun können, um den Kampf gegen Polio fortzusetzen, ist die kontinuierliche Unterstützung unseres Spendenziels von 50 Millionen Dollar in diesem Jahr“, so ein Sprecher von Rotary International.