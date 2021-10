Vortrag „Sprechen wir über Gott und die Welt“

Die Frauengruppe vom SoVD Bad Lauterberg traf sich vergangene Woche wieder in einer Gruppe in der „Goldenen Aue“. Beim Eintritt in den großen Saal waren die Damen sehr überrascht: Die Chefin, Rita Klopfleisch, hatte für die erste, gemeinsame Veranstaltung aller Damen den Saal „herrschaftlich“ mit ihrem Team hergerichtet. Dies fand große Anerkennung mit passendem Applaus. Die Frauensprecherin, Brigitte Helmboldt, begrüßte Pastor Andreas Schmidt, als Referent, und Traute Heydorn sowie die zahlreich anwesenden Kameradinnen.

Schmidt stellte sein Referat unter das Motto „Sprechen wir über Gott und die Welt“,wobei es da wohl eher über einen Rückblick in seine „Arbeitswelt“ als Pastor ging und geht. Ein Gleichnis zum Beispiel: Die Geschichte vom Busfahrer und Pastor, als die beide bei Petrus Einlass begehrten. Petrus hatte das Tun der beiden auf Erden sehr wohl beobachtet und festgestellt, dass bei den Predigten einige geschlafen haben und beim Busfahren fast alle gebetet haben.

Er meinte, Gott könnte man auch als Abkürzung für Guter Opa Total Taub verstehen. Kaum ein Pastor geht heute noch auf die Kanzel. Dort konnte man sehen, wer aufmerksam war oder die Handtasche inspizierte bzw. gar eingenickt war.

Die Jugend ist freundlicher als früher. Da waren es oft 60 bis 70 junge Leute im Konfirmandenunterricht. Heute sind die jungen Leute robuster und wollen mitgestalten.

Angebote für Ältere gibt es auch im Abendfrieden und bei Dr. Muschinsky. Ein besonderes Kapitel war die Begegnung mit den Ritualen der Schützenfeste. Auch schöne Erlebnisse seines Urlaubs auf einem Frachtschiff und die Bekanntschaft des dortigen asiatischen Koch, der keine Kapitäne mochte. Ein kurzweiliger Vortrag ließ die Damen aufmerksam zuhören und schmunzeln. Brigitte Helmboldt bedankte sich mit einer kleinen Spende.

Die Geburtstagskinder des Vormonats wurden – durch Christine Engel und Bärbel Weisemann – beglückwünscht. Und Brigitte Helmboldt verwies auf Termine wie den Kameradschaftsnachmittag im Kurhaus am 7. November um 14.30 Uhr. Das nächste Treffen der Frauengruppe vom SoVD Bad Lauterberg findet am 16. November mit Jutta Kindereit und „Gehirnjogging“. Dazu sind Anmeldungen nötig unter Telefon 05524/2576.