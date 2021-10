Bad Lauterberg. Die Berufsfachschule Dr. Muschinsky in Bad Lauterberg begrüßt 25 neue Schüler.

In Bad Lauterberg: Physiotherapiekurs startet in Ausbildung

25 neue Schüler haben mit ihrer Ausbildung zum Physiotherapeuten an der Berufsfachschule Dr. Muschinsky begonnen. Sie wurden von Geschäftsführer Benjamin Muschinsky und von Erik Cziesla, dem stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Bad Lauterberg, im Schulgebäude begrüßt. Die Schüler hatten zuvor bereits drei Tage Unterricht, an denen sie Schulleiterin Astrid Döbrich sowie einige andere Dozenten schon einmal kennenlernen und sich einen ersten Eindruck von der Schule verschaffen konnten.

„Ausbildung auf hohem Niveau“

„Sie haben hier eine Schule mit sehr viel Erfahrung und erhalten eine Ausbildung auf hohem Niveau“, richtet sich Muschinsky an die Auszubildenden. Weiter bezieht er sich auf die vielversprechenden Berufsperspektiven der Absolventen, die zwei Wochen zuvor ihre Zeugnisse erhalten haben, und schließt daraus: „Sie haben alles richtig gemacht, sich dieses Berufsfeld auszusuchen.“

An der Berufsfachschule Dr. Muschinsky wurden bereits 714 Physiotherapeuten ausgebildet. Mit den früheren Ausbildungsbereichen zusammen, kann die Institution auf über 5.000 Absolventen zurückblicken. Darunter zählten Schüler aus 28 Nationen, beispielsweise Korea, Israel und Paraguay. Auch die neuen Auszubildenden gehören unterschiedlichen Nationalitäten an, so kommen zwei von ihnen gebürtig aus Syrien und der Ukraine.

Hoher Praxisanteil

Im Allgemeinen fällt auf, dass viele Schüler auch innerhalb Deutschlands aus weiter entfernten Städten wie Hamburg, Cuxhaven oder Bassum ihren Weg an die Berufsfachschule gefunden haben. Diese zeichnet sich insbesondere durch ihren hohen Praxisanteil aus. Im Rahmen dessen werden die Auszubildenden verschiedene Betriebe und Bereiche der Physiotherapie kennenlernen. Sie werden praktische Erfahrungen in den umliegenden Krankenhäusern, Einrichtungen, Spezialkliniken, Physiotherapiepraxen, Pflegeheimen und Tagesstätten sammeln. Ein Teil der Ausbildung findet zudem in der unternehmenseigenen Fachklinik Dr. Muschinsky statt.

Die Schüler profitieren nicht nur von ihrem eigenen Praxisbezug, sondern auch von dem ihrer Lehrer, die nicht nur die Theorie kennen, sondern täglich vor Ort die Praxis erleben. In Anlehnung daran gibt Muschinsky den Schülern folgenden Rat mit auf den Weg: „Seien Sie wissbegierig und nehmen Sie alles auf, was Ihnen geboten wird.“

„Die Nummer 1 im Südharz“

Cziesla umriss kurz die Historie ihres neuen Ausbildungsortes. „Bad Lauterberg ist die Nummer Eins im Südharz und wird von mir auch sehr gern als heimliche Hauptstadt von Göttingen bezeichnet, denn wir haben hier eine sehr hohe Lebensqualität“, sagte er.