Bundesmusikverband fördert den Schalmeienzug Osterhagen

Osterhagen. 45 Spielleute aus Osterhagen nahmen an einem musikalischen Workshop in Rotenberg teil.

45 Musiker des Schalmeienzugs Osterhagen haben an einem musikalischen Workshop im Waldpädagogikzentrum Rotenberg teilgenommen. Das war möglich, weil der Schalmeienzug vom Förderprogramm für Amateurmusik in ländlichen Räumen des Bundesmusikverband Chor und Orchester profitiert.

An der Ausschreibung für das Förderprogramm hatte sich der Schalmeienzug Osterhagen beteiligt und den Antrag fristgerecht eingereicht. Zum Antragsschluss wurden mehr als 700 Anträge gezählt. Eine unabhängige Jury hat am 29. Juni 2021 über die Anträge beraten und dem „Impuls“-Team ihre Empfehlung zur Entscheidung vorgelegt. Die Musikerinnen und Musikern aus Osterhagen freuten sich, zu den ausgewählten Vereinen zu gehören. Das Projekt wird durch das bundesweite Programm „Impuls“ gefördert. Damit soll der Amateurmusik im ländlichen Raum geholfen werden. Die Ensembles sollen zur schnellen Wiederaufnahme der Proben- und Konzerttätigkeit befähigt werden und Unterstützung bei durch die Pandemie beschleunigten Transformationsprozessen in den Bereichen (Wieder-)Gewinnung von Mitgliedern und Digitalisierung bekommen.

Und so konnte der Vorstand die Planungen für den Workshop aufnehmen.

Die 45 Musiker trafen sich zur Abfahrt am Vereinsheim, dem Dorfgemeinschaftshaus in Osterhagen. Nach einer kurzen Anfahrt konnten die Unterkünfte bezogen werden. Jörg Morich hatte für die Musiker eine leckere Pfanne zubereitet, mitgebracht wurden Salate – alle Spielleute konnten sich zunächst stärken. Sie danken dem Koch, der sie das ganze Wochenende verpflegt hat.

An dem Wochenende wurden mehrere Musikblöcke der einzelnen Stimmen, gemeinsam mit allen Stimmen und Schlagwerk durchgeführt. Es konnten zwei neue Lieder einstudiert werden, an dem Bühnenprogramm wurde gearbeitet und die für alle Trommler neu angeschafften Trommelständer wurden eingeweiht.

Samstagnachmittag wurde zur Abwechslung eine kleine Waldolympiade durchgeführt. Dieser Spaßfaktor ist mittlerweile traditionell und darf bei keinem mehrtägigen Workshop fehlen. Am Sonntag stand, nach einem Frühstück und dem Aufräumen der Hütten, noch einmal das gemeinsame Spielen auf dem Programm, ehe es wieder nach Hause ging.