Bad Lauterberger Rotary-Club ist gut aufgestellt

Das Motto des laufenden rotarischen Jahres ist „Serve to change lifes“, so Governor Gerald Jüttner vom RC Einbeck-Northeim bei seinem Besuch des Rotary-Clubs Bad Lauterberg-Südharz. Es gehe darum, etwas vom eigenen Wohlstand abzugeben. So spendeten alle Rotary-Distrikte in Deutschland zuletzt zusammen 2,6 Millionen Euro für die Fluthilfe in Deutschland.

Einer seiner Themenschwerpunkte sei, so Jüttner, die Not in der Welt zu lindern und den Frieden zu fördern. Rotary müsse erkennbar sein als die Organisation, die Gutes tut. Der Bad Lauterberger Club sei hier aus seiner Sicht gut aufgestellt, so sei man zum Beispiel beim Jugendaustausch aktiv. Zusätzlich könne der Club aber über Umweltprojekte nachdenken.

Für den Governor, seit dem 1. Juli dieses Jahres im Amt, war es der 28. Besuch eines Clubs aus seinem District. 50 Clubs stehen noch auf seiner Liste. Ein großes Programm, weshalb Jüttner darauf hinwies, dass er die Aufgaben des Governors nur mit Beistand eines guten Teams leisten könne. Dazu gehöre auch Stefan Krippendorff vom Lauterberger Club, der Mitglied des ihn stark unterstützenden Distrikt-Beirats sei.

Steigerung des Frauenanteils

Er selbst wolle, so Jüttner, die Clubs bei der Strategieentwicklung unterstützen. Aus seiner Sicht müssten Fragen von grundlegender Bedeutung – wie zum Beispiel die „Steigerung des Frauenanteils“ und die „Steigerung der Präsenzzahlen“ – strategisch angegangen werden, um hier auf Dauer erfolgreich zu sein.

Problematisch sei zudem die Altersstruktur der Clubs im Distrikt 1800. Lediglich 3,7 Prozent der Clubmitglieder seien unter 40 Jahre alt. Der Club Bad Lauterberg-Südharz gehöre allerdings zu den 18 von 78 Clubs im Distrikt, die ein Durchschnittsalter von weniger als 60 Jahren haben. Auch mit einem Frauenanteil von elf Prozent sei der Club im Vergleich gut aufgestellt. Wichtig sei, betonte Jüttner, dass rechtzeitig und kontinuierlich an die Gewinnung von Nachwuchs gedacht werde.

Neue Mitglieder treten wieder aus

Allerdings sei zu beobachten, dass den Clubs zahlreiche neue Mitglieder bereits nach relativ kurzer Zeit wieder durch Austritt verloren gingen. Meinst anscheinend, weil die Erwartungen an die Aktivitäten des Clubs oder an das Clubleben nicht erfüllt würden.

Um die Neumitglieder schneller und besser in die Clubgemeinschaft zu integrieren und mit Rotary vertraut zu machen, empfahl der Governor, den Neumitgliedern einen persönlichen „Paten“ an die Seite zu stellen beziehungsweise ihnen auf andere Weise entgegen zu kommen, zum Beispiel in dem man die Präsenz flexibler halte oder die Beiträge reduziere. Auch eine feierlich gestaltete Aufnahmezeremonie in den Club wäre wichtig.

Abschließend erläuterte Jüttner die Bedeutung des Pluszeichens bei der Aktion Polio+. Dieses stehe dafür, dass mit der Aktion Polio+ nicht nur die Kinderlähmung bekämpft werden solle, sondern auch andere von Viren verursachte Erkrankungen. Zukünftig werde der Schwerpunkt mehr und mehr auf der Bekämpfung von Covid-19 liegen. Ganz wichtig sei daher, in der Spendenbereitschaft nicht nachzulassen, sondern vor dem Hintergrund, dass das Spendenaufkommen für Polio stark zurückgegangen sei, sogar noch etwas zuzulegen.

In diesem Jahr wieder Glühweinstand

Norbert Gössling, der amtierende Präsident des Rotary-Clubs Bad Lauterberg-Südharz, freute sich deshalb, dass er für dieses Jahr den Glühweinstand in der Bad Lauterberger Fußgängerzone – voraussichtlich ab dem vierten Advent – ankündigen konnte. Hier war der Club in den Jahren vor der Pandemie stets äußerst erfolgreich bei der Spendensammlung für die Bekämpfung der Kinderlähmung.