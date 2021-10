Kritische Auseinandersetzung mit Wißmann und seinen Taten

Bad Lauterberg. Bündnis startet Veranstaltungsreihe zum Umgang mit der kolonialen Vergangenheit in Bad Lauterberg. Am 10. Oktober gibt es einen Vortrag.

In der aktuellen Geschichtsdiskussion wird viel debattiert über die koloniale Vergangenheit und den richtigen Umgang mit ihr. Emotionen und liebgewordene Gewohnheiten stehen grundlegenden Erkenntnissen der Forschung oft konträr gegenüber. Auch in Bad Lauterberg wird seit vielen Jahren um dieses Thema leidenschaftlich gestritten. Die Person Hermann von Wißmanns, des 1905 gestorbenen ehemaligen Kolonialgouverneurs von „Deutsch-Ostafrika“, wird hier, anders als in vielen weiteren deutschen Städten, immer noch verehrt und zugleich heftig kritisiert.

Das 1908 errichtete Denkmal im Kurpark, die nach ihm benannte Hauptdurchgangsstraße oder das ehemalige Wohnhaus seiner Mutter – Wißmanns Name ist in Bad Lauterberg nach wie vor allgegenwärtig. Zu Recht geehrt – oder zu Unrecht? Den dahinterstehenden geschichtlichen Zusammenhängen wird nun eine eigene Veranstaltungsreihe gewidmet. Diese beginnt mit einem Multimedia-Vortrag von Bernd Langer und setzt sich fort in vier geführten Info-Spaziergängen mit Dr. Friedhart Knolle zu den Stätten, an denen Hermann von Wißmann in Bad Lauterberg noch immer gewürdigt wird.

Diese Fragen stehen im Vordergrund: Wer war die Person Hermann von Wißmann? Für welche Handlungen war er in der damaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika verantwortlich (heute: Tansania, Ruanda, Burundi)? Ist eine Ehrung dieses Mannes im öffentlichen Raum auch im 21. Jahrhundert noch immer angebracht – oder sollten nicht vielmehr andere Wege der Auseinandersetzung mit ihm und seinen Taten gefunden werden?

Informationsveranstaltungen

Folgende Informationsveranstaltungen werden angeboten: Sonntag, 10. Oktober, 15 Uhr, Gaststätte „Goldene Aue“ in Bad Lauterberg, Scharzfelder Straße 43: Multimedia-Vortrag von Bernd Langer. Der in Bad Lauterberg gebürtige Referent beschäftigt sich seit den 1970er Jahren mit dem deutschen Kolonialismus und dem Bezug zu Bad Lauterberg.

Samstag, 16.10., 23.10., 30.10. und 6.11., jeweils 10 Uhr: Spaziergänge zu den Hermann von Wißmann-Stätten in Bad Lauterberg mit Dr. Friedhart Knolle, Vorstand „Spurensuche Harzregion e.V.“. Treffpunkt am Wißmann-Denkmal im kleinen Kurpark.

Angeboten wird die Veranstaltungsreihe von „Bunt statt Braun Osterode e.V.“ in Kooperation mit „Spurensuche Harzregion e.V.“ und dem „Bündnis gegen Geschichtsfälschung“ sowie „Göttingen Postkolonial“; gefördert wird sie durch die „Partnerschaft für Demokratie am Harz“ durch Mittel des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“.