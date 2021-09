Landesbischof Meister: „Wir sind und bleiben Kirche auf dem Weg“

Bad Lauterberg. Landesbischof Ralf Meister besuchte Bad Lauterberg, schaute sich den Friedhof an und hielt einen Vortrag zur Verantwortung der Kirche.

Hohen Besuch hatte die Stadt Bad Lauterberg vergangene Woche: Landesbischof Ralf Meister war in der Kneippstadt zu Gast und hielt einen Vortrag mit anschließendem Gespräch in der Pauluskirche.

Zunächst verschaffte sich der Landesbischof allerdings einen Überblick über den Bad Lauterberger Friedhof, der zur St.-Andreas-Gemeinde gehört. Auch ein kurzer Besuch der Andreas-Kirche war geplant, bevor sich Ralf Meister nach einem kleinen Stadtempfang mit den Worten „Dennoch soll die Stadt Bad Lauterberg fein lustig bleiben“, frei nach Psalm 46, in das Goldene Buch der Stadt Bad Lauterberg eintrug.

Mit dabei waren neben Bürgermeister Dr. Thomas Gans auch Superintendentin Ulrike Schimmelpfeng, die Pastoren Andreas Schmidt, Simon Burger und Torsten Kahle sowie Vertreter der Kirchen St. Andreas und Paulus, die gleichzeitig die Jugendkirche der Bäderregion darstellt.

Der Landesbischof trägt sich im Beisein von Bürgermeister Dr. Thomas Gans in das Goldene Buch der Stadt ein. Foto: Kirchenkreis Harzer Land

„Am meisten beeindruckt hat mich Ihre positive und zugewandte Art, diesen schönen Ort zu repräsentieren“, kommentierte der Landesbischof beim Stadtempfang.

Kirche ist auch „Naherholungsgebiet für die Seele“

Anschließend ging der leitende Geistliche der Landeskirche Hannovers bei seinem Vortrag in der Pauluskirche unter der Überschrift „Sorget nicht!? Verantwortung der Kirche für die Daseinsfürsorge“ der Frage nach, welche Aufgaben die Kirche in unserer heutigen Zeit übernehmen kann und soll.

Ausgehend von der Arbeit der Kirchen in der Zeit der Pandemie sprach Ralf Meister eine Reihe von Aufgabenbereichen an, die von der Lebensbegleitung von Menschen über die Relevanz von Kirche für das Zusammenleben im Dorf oder in der Stadt bis zu den Themen Nachhaltigkeit und interreligiöser Dialog reichten. Kirche sei nicht nur ein Gemeinschafts- und ein Erinnerungsort, genauso wie ein wichtiger Standpunkt im Dialog mit anderen Positionen und Religionen, sondern auch ein „Naherholungsgebiet für die Seele“.

„Wir dürfen von unseren unterschiedlichen Räumen erzählen und in Städten und Gemeinden weiterhin ein Partner mit anderen Vereinen und Verbänden sein. Wir sind und wir bleiben Kirche auf dem Weg“, schloss Ralf Meister, bevor er dann mit den Gästen ins Gespräch kam.

Außergewöhnliche, neue Wege gehen

Tenor des Abends war, dass Kirche neben der Seelsorge-Aufgabe und den altbewährten Gottesdienst-Formaten auch außergewöhnliche, neue Wege gehen, auf die Menschen zugehen, und sie mitnehmen und begeistern sollte. Sei es durch Andachten und Gottesdienste an ungewöhnlichen Orten, Gespräche beim Bäcker um die Ecke oder Kirchenstammtische in der Kneipe.

Zum Abschluss seines Besuches überreichten Hannah und Angelina dem Landesbischof stellvertretend für die Jugendkirche noch einen Hoodie, der sichtlich gut ankam.