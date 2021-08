Bürgerveranstaltung: Strabs und Lkw-Lärm sind Themen

Bad Lauterberg. Die BI organisierte eine Bürgerveranstaltung, an der zwei Kandidaten um das Amt des Verwaltungschefs teilnahmen: Thomas Gans und Ullrich Amandi.

Eingeladen zu einer Bürgerveranstaltung hatte die Bürgerinitiative (BI) Bad Lauterberg – als sich für Stadtrat und Kreistag aufstellende Wählergruppe – in das Hotel Riemann in Bad Lauterberg. Ziel war nicht nur die öffentliche Vorstellung ihres Wahlprogrammes, sondern den Anwesenden die Gelegenheit zu geben, Kommunalpolitiker und geladene Vertreter aus Verwaltung und Gesellschaft zu deren Vorstellungen zu befragen, Probleme anzusprechen.

Nicht nur BI-Mitglieder folgten der Einladung, auch Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt. Insgesamt war der Kaminsaal des Hotels gut besetzt. Trotz allem wurde auf die Einhaltung der geltenden Corona-Regeln geachtet.

Als Gäste konnte BI-Vorsitzender Klaus Richard Behling Bad Lauterbergs Bürgermeister Dr. Thomas Gans und Kreisrat Marcel Riethig begrüßen. Ebenso erschienen Pastor Andreas Schmidt von der evangelischen Paulus-Kirchengemeinde Bad Lauterberg und der neue Vorsitzende des DGB-Kreisverbandes Osterode, Sven Ludwig. Als weiterer Gast der Veranstaltung kam Ullrich Amandi, Einzelbewerber um das Bürgermeisteramt.

Die Anwesenden stellten den Vertretern der Verwaltung, Gans und Riethig, einige Fragen, die sie offen und sachgerecht beantworteten. Dies, so BI-Vorsitzender Behling, war schließlich auch das Ziel der Veranstaltung. Die Bürger sollten eben vor der Wahl benennen können, was ihnen am Herzen liegt, wo ihnen der Schuh drückt.

Erfreut war Behling auch darüber, dass die Veranstaltung sehr harmonisch verlief und ohne jeglichen Ansatz von persönlichen Angriffen, ohne Diffamierung der möglichen Mitbewerber auskam. Es wurde ausschließlich auf der Sachebene diskutiert. So konnten unter anderem auch der BI wichtige Fragen gestellt werden, wie zum Beispiel zur Abschaffung der Straßenausbau-Gebühren, zum immer stärker aufkommenden Schwerlastverkehr im Bereich der Oberen Hauptstraße oder zur von vielen gewünschten Neuschaffung von Begegnungsstätten für alle. Es wurde rege diskutiert.

Die BI Bad Lauterberg hat sich entschlossen, noch vor der Kommunalwahl eine zweite Bürgerveranstaltung durchzuführen. Der Termin noch bekannt gegeben.