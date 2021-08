Königshütte Bad Lauterberg: Wie die Maschinen angetrieben wurden

Bad Lauterberg. Zunächst lieferte Wasser die benötigte Kraft für die Maschinenfabrik der Königshütte in Bad Lauterberg. Führung am Dienstag.

Der Förderkreis arbeitet die Geschichte des Industriedenkmals Königshütte in Bad Lauterberg auf und berichtet von der Historie. Zum Beispiel über die einstige Maschinenfabrik. Eine solche „gehörte früher zu jeder großen Eisenhütte und -gießerei. Die Maschinen mussten schließlich gewartet werden und das eine oder andere Ersatzteil passgenau hergestellt werden“, teilt der Verein mit.

Die Maschinenfabrik der Königshütte wurde um 1815 errichtet und später durch Anbauten vergrößert. In alten Akten hieß sie „Bohr- und Drehwerk“. Ursprünglich bestand die sie aus zwei Gebäudeflügeln, die mit einem Quergebäude zur Hofseite verbunden waren. Bei genauem Hinsehen kann man die alten Eingänge noch erkennen.

Wichtig für die Maschinenfabrik waren die großen Fenster, damit Tageslicht hinein kam. Denn Anfang des 19. Jahrhunderts gab es noch kein elektrisches Licht, aber auch die späteren ersten elektrischen Lampen gaben keine gute Lichtausbeute.

Die Werkzeugmaschinen wurden ursprünglich durch ein Wasserrad angetrieben. Das Wasser zweigte zwischen den beiden Walzwerkgebäuden vom Hüttengraben ab und verlief unterirdisch bis zum Wasserrad hinter der Maschinenfabrik. Der Durchmesser des Wasserrades betrug 5,24 Meter.

Nach der Privatisierung trieb ein Drahtseil vom gegenüber liegenden Walzwerk-Gebäude die Maschinen an – per Drahtseil. Dieses überspannte den gesamten Hüttenhof und wurde im linken Gebäudeteil durch ein Fenster in das Gebäude geleitet. Dies ist heute noch zu erkennen. Vorher, vor 1887, hatte eine kleine Lokomobile der Firma Lanz – sie stand vor dem linken Gebäudeteil – Strom für die Maschinenfabrik zugeliefert.

Im Obergeschoss der Maschinenfabrik gab es eine Bronzierwerkstatt, um Objekten aus beliebigem Material das Aussehen von Metall zu geben, sowie einen Verpackungsraum und Modellräume.

Nach der Privatisierung der Hütte wurde die Maschinenfabrik ab 1875 stark erweitert. Die Gebäudeflügel bekamen eine Überdachung mit gläsernen Oberlichtern. Diese war besonders wichtig für das Arbeiten an der großen Plan-Drehmaschine, dem Blickfang für jeden Besucher. Um schwere Teil zur Plan-Drehmaschine zu bringen, wurde eine Kranbahn errichtet.

Im rückseitigen Bereich wurden die beiden Flügel der Maschinenfabrik durch ein Quergebäude zu einem großen Werkstattgebäude zusammengefügt. 1920/21 kam der Vorbau dazu. Die Schmiede, die früher in der Fabrik untergebracht war, bekam ein eigenes Gebäude.

Heute ist die nächste Führung

Am heutigen Dienstag, 17. August, bietet der Förderkreis seine nächste Führung an. Sie startet um 15 Uhr am Hüttenbrunnen. Zunächst gibt es einen Rundgang über das Gelände, dann wird das Südharzer Eisenhüttenmuseum besucht.

Ein Eintrittsgeld wird nicht erhoben, um Spenden wird gebeten. Abstände müssten eingehalten und im Museum eine Mund-Nase-Maske getragen werden.