Fluchthelferin mit Rose gewürdigt

Mitglieder der ArGe Burgruine Scharzfels haben eine Fluchthelferin auf der Burgruine gewürdigt, in dem sie eine Rose pflanzten

Eine Rose für die Heldin: Mitglieder der ArGe Burgruine Scharzfels trafen sich auf der Burg zum Pflanzen einer ganz besonderen Rose. Es ist die Sorte „Aurora von Königsmarck®“, benannt nach der von Voltaire so bezeichneten „berühmtesten Frau zweier Jahrhunderte“. Ihr Bruder Philipp Christoph von Königsmarck wurde am 11. Juli 1694 in Hannover ermordet. Er gab mit seiner verbotenen Liebschaft zur kurhannöverschen Kurprinzessin Sophie Dorothea den Anlass zur lebenslangen Haft derer Kammerfrau Eleonore von dem Knesebeck auf der Burg Scharzfels, weil sie zu viel wusste. Nur sie oder die Prinzessin hätten sagen können, ob der spätere King George II. der Sohn des Kurfürsten Georg Ludwig von Hannover oder des Liebhabers war. Das aber wäre schlimmstenfalls eine Staatsaffäre gewesen, die dem Welfenhaus den britischen Thron gekostet hätte.

Maria Aurora (1662-1728), Mätresse des Kurfürsten August des Starken in Dresden und spätere Pröbstin des Stifts Quedlinburg, beteiligte sich mit 11 Talern für den Dachdecker Hans Veit Rentsch aus Herzberg an der Flucht der Eleonore vom Scharzfels am 5. November 1697 nach drei Jahren Isolationshaft. Grund genug, über Aurora von Königsmarck auf dem Scharzfels zu informieren und sie durch die Rosenpflanzung zu würdigen.

Die Edelrose „Aurora von Königsmarck®“ wurde 2013 in Frankreich gezüchtet und ist heute im Fachhandel erhältlich. Sie duftet dezent und schmückt nun ein Rondell der Schlossgaststätte.