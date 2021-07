Zwei Bad Lauterberger stürmen auf den Stubaier Gletscher

Nachdem in den vergangenen Wochen bereits einige Wettkämpfe in Österreich stattgefunden hatten, ging es für die beiden aus Bad Lauterberg stammenden Läufer Oliver Helmboldt und Marcel Höche nun nach Neustift im Stubaital. Dort stand der Stubai Ultratrail auf dem Programm. Der Veranstalter hatte insgesamt vier Strecken im Angebot, vom 8 km-Sprint bis hin zum 67 km-Ultralauf. Jede der Strecken endete an der Bergstation des Stubaier Gletschers auf 3.150 m Höhe, was selbst für den Sprint noch 2.000 Höhenmeter bedeutete. Der jetzt am Walchensee lebende Höche hatte sich für die 20 km-Strecke mit 2.138 Höhenmeter entschieden. Helmboldt wählte drei Wochen nach dem Tschirgant Sky Run erneut die lange Distanz von 67 km, auf der 5.356 Höhenmetern zu meistern waren.

Höche hatte eine Woche zuvor sein erstes DNF („did not finish“) erlebt. Beim Kaiserkrone Trail hatte er sich, wie viele andere Starter auch, so sehr verlaufen, dass ein Beenden des Rennes zwecklos gewesen wäre. Und das, obwohl die Nominierung der Nationalteams für die Berglauf-Weltmeisterschaft ansteht. Das spornte ihn natürlich an, mit voller Energie im Stubaital zu starten.

Rennen in zwei Hälften

Die 20 km waren grob in zwei Hälften geteilt: Die erste ist 12 km waren relativ flach und daher schnell zu laufen. „Oh ja, sind wir da losgestürmt!“, lachte Höche anschließend. Die letzten 8 km von der Mutterbergalm aus ging es dann brutal nach oben. Hier war ein ganz anderer Läufertyp gefragt, dementsprechend wurde das Feld ordentlich durcheinander gewürfelt – vielleicht auch, weil das Einteilen der Kräfte schwieriger war als sonst, oder weil die doch recht dünne Luft manchem Probleme bereitete.

Marcel Höche freut sich bei der Siegerehrung über seinen dritten Platz. Foto: Privat

Der Start erfolgte um 10 Uhr beim Klaus Äuele-Parkplatz bei schon sehr heißen Temperaturen. Mindestens zehn der knapp 300 Läufer schienen ganz vorne mit dabei sein zu wollen, darunter Profis wie Philipp Schädler und Moritz auf der Heide, Konkurrenz aus Spanien, sowie Topplatzierte der Tiroler Berglaufmeisterschaft. Dementsprechend scharf war das Tempo auf den ersten eher flachen Kilometern. Kein Grund zur Sorge für Höche, der sich irgendwo in den Top 10 befand. Er wusste, dass das Rennen erst noch richtig beginnen sollte.

Und es kam wie erwartet: Kaum wurde der Trail schmal und extrem steil, überholte der Lauterberger einen Läufer nach dem anderen, während sich das wunderschöne hintere Stubaital öffnete, die Temperaturen langsam fielen und sich die Läufer schon bald im ewigen Eis wiederfanden. Mittlerweile komfortabel auf Platz drei liegend, weder nach vorne noch nach hinten mit Chancen oder Risiken, sah Höche keinen Grund zur Reduzierung der Intensität und beendete das Rennen stark. Nur die zwei Profis, Brugger und Teamkollege auf der Heide, lagen am Ende vor ihm. „Das war vielleicht das stärkstes Podium, auf dem er je stehen durfte. Und einen kleiner Schritt näher zur Weltmeisterschaft, auch wenn der Weg noch sehr lang werden wird“, so sein Fazit nach 2:26 Stunden.

Start um Mitternacht

Für Helmboldt startete das Rennen ganz unten im Tal in der Olympiastadt Innsbruck auf dem Vorplatz des Landestheaters, welcher nicht nur durch fast 250 Starter, sondern auch durch die vielen Helfer und Zuschauer gefüllt war. Der Startschuss fiel, für den Harzer eine neue Erfahrung, genau um Mitternacht. Zuerst ging es aus der Innenstadt über die Skisprungschanze Bergisel und die Sillschlucht hinein in den Stubaier Taleingang. Die Strecke führte weiter über den waldigen Stollensteig entlang des Ruetzbachs bis Telfes.

In der Dunkelheit lief Helmboldt mit einer Stirnlampe. Foto: Privat

Dort folgte ein herausfordernder Anstieg. Rund 14 Kilometer und 1.250 Höhenmeter mussten bewältigt werden. Auf abwechslungsreichem Untergrund führte die Strecke bis zur Starkenburger Hütte (2.237 m). Erschwerend kam hinzu, dass es stockduster war und die Läufer den Weg nur mit ihren Stirnlampen ausleuchten konnten. Bei Helmboldt lies die Leuchtkraft kurz vor der Starkenburger Hütte nach. So musste er den ersten langen Abstieg über schmale, serpentinenartige Trails und einen Steig rund 1.200 Höhenmeter bis ins Dorfzentrum von Neustift fast im Blindflug absolvieren. „Ich musste sogar die Lampe meines Handys nutzen, um etwas mehr sehen zu können“, blickt er zurück.

Sturz beim Downhill

Dennoch übersah der Harzer bei Kilometer 33 ein Loch, knickte mit dem Fuß rein, stürzte und schlug sich das Schienbein an einem Baumstumpf auf. Danach ging es für ihn noch langsamer weiter als zuvor und einige Läufer zogen vorbei. Am Neustifter Dorfplatz angekommen, ging es rund 9 Kilometer entlang des Talbodens weiter nach Volderau. Von dort mussten steile 420 Höhenmeter überwunden werden, um zur Bacherwandalm (1.663 m) zu gelangen. Es folgten bei einsetzendem Tageslicht grandiose Trails, die sich durch den Wald mit Ausblicken auf die Gletscherfelder am Ende des Stubaitals schlängeln.

Hier konnte Helmboldt ein paar Läufer einholen, da seine Stärke eindeutig im Uphill liegt. Ein weiteres Highlight war der Wilde Wasser-Weg mit dem Grawa-Wasserfall, dem breitesten Wasserfall der Ostalpen. Die letzte Abschnitt verlief dann wie bei Höche von der Mutterbergalm hoch auf den Gletscher. Auch Helmboldt hatte von hinten nichts mehr zu befürchten. Hätte er aber gewusst, dass zum ersten Platz in seiner Altersklasse nur sieben Minuten fehlten, hätte er wohl nochmals probiert anzugreifen. So kam er als hervorragender Gesamtachter nach 9:48 Stunden im Ziel an – für ihn ein super Wettkampf und eine tolle Erfahrung.