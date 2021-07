Bad Lauterberg: Auto in der Innenstadt brennt völlig aus

Bad Lauterberg. In der Lauterberger Innenstadt ist in der Nacht zu Montag ein Pkw ausgebrannt.

Die Feuerwehr Bad Lauterberg wurde zu einem PKW Brand zum Lutherplatz alarmiert, beim Eintreffen brannte der PKW in voller Ausdehnung. Unter Atemschutz wurde der PKW mit Wasser und Schaum abgelöscht. Da sich das Löschmittel auch in einen Oberflächen Kanal ausbreitete wurde dieser abgedichtet und die Einläufe in der Oder kontrolliert. Aufgrund kleiner Mengen, die dort ankamen, wurde eine Barriere mit speziellem Bindemittel aufgebaut, um die Reste des kontaminierten Löschmittels auszunehmen.

In der Innenstadt von Bad Lauterberg ist Montagnacht gegen 01.50 Uhr ein Auto komplett ausgebrannt. Die Ursache ist zurzeit noch ungeklärt. Das Fahrzeug stand auf einem Stellplatz am Lutherplatz in der Nähe der Sebastian-Kneipp-Promenade. Durch das unruhige Verhalten ihres Hundes wurde nach eigenen Schilderungen eine Anwohnerin auf die Flammen aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.