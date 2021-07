Vermieter aus Bad Lauterberg sprechen über Rechtliches

Seinen traditionellen Sommerstammtisch hat der Verein Haus und Grund Bad Lauterberg in der Waldgaststätte „Bismarckturm“ abgehalten. Es war der erste reguläre Stammtisch seit mittlerweile anderthalb Jahren. Darüber informiert der Verein in einer Mitteilung.

Andreas Körner, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht sowie der Vorsitzende und Justiziar des Vereins, begrüßte unter Einhaltung sämtlicher Hygienebestimmungen zahlreiche Mitglieder. Er berichtete über eine erfreuliche Mitgliederentwicklung: Trotz, oder gerade wegen der Corona-Pandemie ist die Mitgliederzahl in den letzten anderthalb Jahren erneut um zehn Prozent auf über 430 Mitglieder gestiegen.

Wartungskosten für Rauchmelder

Die Themen beim Sommerstammtisch waren vielfältig. So wurde über die in der Rechtsprechung streitige und zugleich kuriose Problematik berichtet, ob ein Versterben in der Wohnung noch als „vertragsgemäßer Gebrauch“ zu sehen ist oder nicht. Wie so oft kommt es bei der Prüfung auf den konkreten Einzelfall an.

Auch wurde darauf hingewiesen, dass nach der aktuellen Rechtsprechung, insbesondere des Landgerichts München aus 2021, mittlerweile geklärt ist, dass Wartungskosten für Rauchmelder auf den Mieter umgelegt werden können. Jedoch nur unter der Voraussetzung, dass – da es sich um eine neu entstandene Betriebskostenart handelt – eine sogenannte Mehrbelastungsabrede im Mietvertrag vereinbart ist (wie in den Haus-und-Grund-Formularen enthalten) und der Mieter vor Umlage dieser Position eine schriftliche Erhöhungserklärung des Vermieters bekommt.

Der Sommerstammtisch fand in der Waldgaststätte „Bismarckturm“ statt. Foto: Kjell Sonnemann / HK-Archiv

Sodann wurde über Probleme während der Corona-Pandemie berichtet, beispielsweise dass es natürlich nicht genügt, wenn der Verwalter einer Wohnungseigentümergemeinschaft die Einladung zur Eigentümerversammlung verschickt mit dem Hinweis, dass diese Versammlung nur stattfinden kann, wenn nicht mehr als zwei Teilnehmer anwesend sind und sie sonst abgebrochen werden müsse. Die bei dieser Versammlung gefassten Beschlüsse waren, wie die Gerichte eindeutig festgestellt haben, nichtig, weil in den Kernbereich des Wohnungseigentums eingegriffen wurde. Den Wohnungseigentümern wurden dadurch, dass sie an der Teilnahme an der Versammlung gehindert wurden, Mitwirkungsrechte entzogen. Durch die Ankündigung des sofortigen Abbruchs der Versammlung, wenn mehr als zwei Teilnehmer in Präsenz teilnehmen, wurde massiver Druck erzeugt, von einer Teilnahme und der Wahrnehmung der Eigentümerrechte abzusehen. Dies war auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie nicht gerechtfertigt. Vielmehr hätte der Verwalter problemlos einen geeigneten Saal für die Eigentümerversammlung anmieten oder sie verschieben müssen.

Wer trägt die CO2-Kosten?

Der Stammtisch ging zudem auf die allgemein diskutierte CO 2 -Abgabe ein. Der Deutsche Mieterbund fordert die vollständige Entlastung der Mieter von den Kosten der CO 2 -Bepreisung, da diejenigen die ganzen Kosten tragen sollen, die auch die Art der Heizung beeinflussen, also die Vermieter.

Die ursprüngliche Ankündigung der Bundesregierung zur Änderung des Bundesklimaschutzgesetzes, eine 50-prozentige Verteilung der zusätzlichen CO 2 -Kosten auf Vermieter und Mieter zu übertragen, ist am Widerstand der CDU gescheitert. Eine vollständige Umlegung der Mehrkosten oder auch nur die dann geplante halbe Umlegung auf die Vermieter ist ungerecht: Der Vermieter hat in keinem Fall einen Einfluss darauf, wie viel der Mieter heizt oder wie viel warmes Wasser er verbraucht.

Bei der Regelung würde ein klarer Verstoß gegen das Verursacherprinzip vorliegen, welches falsche Signale setzt. So ist es begrüßenswert, dass das Klimapaket bezüglich dieses Punktes nicht verabschiedet wurde. Der CO 2 -Preis soll lenken – und nicht die Bürger ärmer machen!

So wies auch der Haus-und-Grund-Präsident Kai Warnecke in Berlin darauf hin, dass die SPD-Forderung nach einer Teilung des CO 2 -Preises zwischen Mieter und Vermieter dann hinfällig sein würde, wenn man ein für jeden Bürger gleich hohes Klimageld einführen würde, also die Staatseinnahmen aus der CO 2 -Bepreisung an jeden Bürger gleichmäßig zurückzahlen würde. Konsequenterweise müsste sowohl der Mieterbund als auch die SPD für eine gänzliche Ausnahme des Wohnens von der CO 2 -Bepreisung eintreten, denn der CO 2 -Preis werde auch einkommensschwache Eigentümerhaushalte mit voller Wucht treffen, so der Verbandschef. Das Klimageld würde im Gegenzug dann auch einkommensschwache Eigentümerhaushalte entsprechend entlasten.

Weiterer Kooperationspartner

Vorsitzender Körner hatte zuvor einen Rückblick auf die vergangenen anderthalb Jahre gegeben. Haus und Grund hat im letzten Jahr damit begonnen, Kooperationspartner innerhalb der eigenen Mitglieder zu aktivieren und Vereinbarungen zu schließen. Bei ihnen bekommen Mitglieder zahlreiche Vergünstigungen. Zum Sommerstammtisch gelang es, die Rohr- und Kanalreinigungsfirma Andreas Neukirchner als neuen Kooperationspartner vorzustellen.

Ansonsten gab zu berichten, dass die regelmäßig erscheinende Mitglieder-E-Mail gut angenommen wird. Für die Mitglieder, die ihre E-Mail-Adresse noch nicht abgegeben haben, wurde darum gebeten, dies bei der Kanzlei Körner & Körner unter Telefon 05524/999 000 zu tun.

Nach anschließender Diskussion über alle vorgetragenen Punkte, ließen die Teilnehmer den Abend gemütlich ausklingen.

Der nächste Stammtisch wird schon die 100-Jahr-Feier am 28. August 2021 im Kursaal sein, deren Planung in vollem Gange ist.

