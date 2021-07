75 Jahre: Tennisclub Bad Lauterberg bereitet Fest im August vor

Der Tennisclub Bad Lauterberg feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Ein Fest ist für August vorgesehen.

An sich war bereits für Juni ein großes Auftaktevent anlässlich des Jubiläums geplant. Aber wegen der Coronavorschriften ließ sich das leider nicht verwirklichen. Aber der Vorstand lud Mitglieder und einige Sponsoren zu einer kleinen inoffiziellen Eröffnungsfeier auf die Anlage im Kurpark ein.

Den Tennisclub Bad Lauterberg gibt es seit bereits 75 Jahren. Foto: Tennisclub Bad Lauterberg / Verein

Strahlender Sonnenschein erwartete die Gäste und die schattigen Plätze waren schnell besetzt. Gekühlte Getränke fanden bei den Temperaturen reißend Abnehmer und wurden von den fleißigen Helfern schnell verteilt. Entsprechend lockerte sich die Stimmung auf und dem 1. Vorsitzenden, Gero Fröhlich, wurde Gehör für seine Begrüßungsworte geschenkt.

„In einer sehr schwierigen Zeit 1946 aus Staub und Ruinen“, so der Vereinsvorsitzenden, „ist der Tennisclub mit Genehmigung der damaligen englischen Besatzungsmacht entstanden. Höhen und Tiefen haben den Werdegang bisher geprägt. Ein stabilisierendes Element war die über 30-jährige Präsidentschaft von Karl-Heinz König gewesen, der auch zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde. Man könne durchaus“, so Gero Fröhlich weiter, „stolz auf die Vergangenheit sein, aber sollte nicht in Vergangenem schwelgen.

Planung zum Fest Die offizielle Veranstaltung anlässlich der 75-Jahr-Feier des TC Bad Lauterberg ist für Samstag, 7. August 2021, ab 14 Uhr auf der Anlage im Kurpark vorgesehen mit Ansprachen, Live-Musik, vielen Attraktionen – und alles zu Preisen wie in früheren Zeiten. Am Sonntag,8. August, geht es dann ab 11 Uhr weiter mit einer besonderen Demonstration der neuartigen Wingfield-Anlage. Und als besonderes Highlight wird ab 13 Uhr Anna-Lena Grönefeld – ehemalige Weltranglistenspielerin, die es bis auf Platz 14 schaffte – ihr besonderes Talent und Können in Showkämpfen vorführen. Am 30. Oktober soll es eine „White Gala“ im Kurhaus (weiße gepflegte Kleidung erwünscht) geben: ab 18 Uhr Einlass, Beginn 19 Uhr, Abendessen Buffet an 3 Kochstellen 20 Uhr. J.J. Fetzer & Friends (5-köpfige Cover-Band) inkl. DJ und weiteren Attraktionen sind geplant. Diese Veranstaltung steht jedoch noch unter dem Vorbehalt der Durchführung, teilt der Tennisclub mit.

Entscheidend für einen erfolgreichen Verein ist das Heute und die Ausrichtung für die Zukunft. Der Tennisclub Bad Lauterberg ist der derzeit mitgliedsstärkste im Landkreis Göttingen (ohne Stadt). Um diesen erfolgreichen Weg fortzusetzen, muss das Positive bewahrt werden und kreatives Neues hinzukommen.“ Fröhlichs personelle Nachfolge sei schon geplant, gestand der derzeitige Vorsitzende, und er gehe davon aus, dass dieser dem Verein neue Impulse geben werde.

Anschließend wurde die in einem variantenreichen Stil abgefasste und im besonderen Format erstellte Festschrift verteilt, in der Rückblicke auf die Entwicklung des Clubs und auf interessante Ereignisse der Vergangenheit enthalten sind, aber auch Einblicke in die Entwicklung der letzten recht erfolgreichen Jahre und Ausblicke für die zukünftige Entwicklung gewährt werden.