1037 Euro für den Tierschutz

. Die Vorsitzende Tierschutzvereins Bad Lauterberg und Umgebung e.V. Helga Brille konnte sich über eine Spende des Hundesportvereins Osterode in Höhe von 1037 Euro freuen. Der Übungsbetrieb im Hundesportverein musste über Monate ausfallen. Anstatt dessen kamen die Vereinsmitglieder auf die Idee einen Spendenlaufes, der unter dem Motto „Wir unterstützen hungrige Freunde – kurz WuhF“, durchgeführt wurde. Insgesamt beteiligten 50 Teilnehmer in 12 virtuellen Teams mit ihrem Hund und meldeten die täglichen Gassi-Runden mit ihren Vierbeinern per WhatsApp an den Vereinsvorstand. Dabei legten sie zusammen 2519 Kilometer zurück und es ergab sich eine Gesamtspendensumme von 3.220 Euro. Für den Tierschutzverein Bad Lauterberg liefen die drei Teams „A-Team, Tierschutz Runners und Minis sammeln Mäuse“ 664 Kilometer, die sich mit den Spenden auf 1037 Euro summierten. Neben dem Tierschutzverein Bad Lauterberg e.V. wurde der Harzfalkenhof Bad Sachsa, die Waldvogelstation Osterode und der Arche Hof Wulften bedacht.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder