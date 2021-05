Bad Lauterberg. Mitarbeiter eines Industriebetriebs und Feuerwehr konnten bei einem Gewerbebrand in Bad Lauterberg Schlimmeres verhindern.

Feuer in Bad Lauterberg: Mehr als 100 Kräfte im Einsatz

Mit dem Stichwort „Gewerbebrand groß mit Menschleben in Gefahr“ sind die Feuerwehren der Stadt Bad Lauterberg am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr zu einem Industriebetrieb im Odertal alarmiert worden. Das teilt die Lauterberger Wehr mit. Beim Eintreffen war das Feuer schon durch Mitarbeiter gelöscht worden, allerdings hatte sich der Brand in das Absaug-System ausgebreitet: „Es kam innerhalb der Verrohrung zu einer extremen Hitzeentwicklung.“

Der betroffene Teil konnte vom restlichen System getrennt und geöffnet werden. „Mit Hilfe eines massiven Einsatzes von CO 2 wurde der Bereich gekühlt“, heißt es weiter.

Gewerbehalle in Bad Lauterberg nach Brand geräumt

Die betroffene Halle des Industriebetriebs wurde kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr geräumt und die betroffenen Mitarbeiter vom Rettungsdienst untersucht. Den hauptamtlichen Rettungsdienst löste die DRK-Bereitschaft Bad Lauterberg dann ab und sicherte die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bad Lauterberg, Barbis, Osterhagen und Bartolfelde ab.

Der gesamte Einsatz war der Lauterberger Wehr zufolge nach etwa drei Stunden beendet. Es waren 109 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Allein die Feuerwehren der Stadt waren mit zusammen elf Einsatzfahrzeugen vor Ort. ffw/drk

