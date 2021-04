Unbekannte laden Müll im Andreasbachtal bei Barbis ab

Barbis. Am Parkplatz in dem Wandergebiet ist zudem eine Wanderkarte umgerissen worden. Der Platz verkomme zur Müllhalde, fürchtet der Harzklub.

Müll liegt am Parkplatz im Andreasbachtal.

Viele Naturfreunde nutzen die freie Zeit, die durch die Einschränkungen während der Corona-Pandemie entsteht, für kleine Wanderungen – beispielsweise durch das malerische Andreasbachtal in Barbis. „Hier kann man an der frischen Luft ohne Maske mal wieder frei durchatmen und sich an der Natur erfreuen“, sagt Joachim Pätzmann.

Aber: „Diese Vorfreude wird leider schon zu Beginn der Wanderung getrübt. Blinde Zerstörungswut und illegale Müllentsorgung durch rücksichtlose Zeitgenossen verschandeln unsere schöne Natur“, schreibt der Barbiser unserer Zeitung, der zum Vorstand des dortigen Harzklub-Zweigvereins gehört. „Gerade unser vorbildliches Müllentsorgungssystem bietet viele Möglichkeiten, unseren Hausmüll zu entsorgen. Trotzdem werden mit dem Pkw Müllsäcke, Wannen mit Schutt, Grünabfälle und sogar Autoreifen hierher transportiert und entsorgt.“ Der Parkplatz im Wandergebiet im Andreasbachtal verkomme zur Müllhalde.

„Blinder Zerstörungswut“ ist auch eine an dem Parkplatz aufgestellte Wanderkarte zum Opfer gefallen. Foto: Joachim Pätzmann / Privat

Blinder Zerstörungswut sei auch eine dort aufgestellte Wanderkarte zum Opfer gefallen, berichtet Pätzmann. Sie sei mit brachialer Gewalt aus der Verankerung gerissen worden. „Naturschutz bedeutet, Tier- und Pflanzenarten, ihre Lebensräume und ganze Landschaften zu schützen. Nur wer das begreift, kann dazu beitragen, dass auch unsere Nachkommen noch eine saubere und intakte Umwelt vorfinden und sich an ihr erfreuen“, bemerkt er abschließend.