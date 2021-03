Erst Osterode, jetzt Bad Lauterberg – wieder Einbruch in Schule

Bad Lauterberg. Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in eine Schule in der Bad Lauterberger Zechenstraße eingedrungen und haben Bargeld gestohlen.

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in eine Schule in der Bad Lauterberger Zechenstraße eingedrungen und haben im Innern mehrere Türen und Schränke aufgebrochen sowie Räume durchwühlt. Das berichtet die Polizei. Die Täter suchten demnach das Haupthaus und ein weiteres Gebäude heim.

Wie schon am Wochenende bei einem Einbruch in eine Schule in Osterode (wir berichteten), hatten es die Diebe auch in Bad Lauterberg offenbar gezielt auf Bargeld abgesehen. Es wurde ebenfalls aus einem zuvor aufgebrochenen Wertschrank gestohlen. Die genaue Summe ist noch unbekannt.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Schuleinbrüchen gibt, ist bislang ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630. jk