Bad Lauterberg: Einzelhandel freut sich über erste Lockerung

Seit dieser Woche können Einzelhandelsgeschäfte wieder öffnen. „Endlich“ gebe es Freigaben, teilte der Bad Lauterberger Verein für Handel und Gewerbe mit. Für die nicht komplett freigegeben Sortimentsbereiche sei das sogenannte Termin-Shopping möglich. „Grundlage für diese Öffnungen ist der Inzidenzwert des Landes und nicht des Landkreises, da die Landesregierung Einkaufstourismus zwischen den Landkreisen verhindern möchte“, hieß es weiter.

Die Einführung des Termin-Shoppings diene vor allem der Registrierung der Kontaktdaten in Verbindung mit einem entsprechenden Zeitfenster. Laut aktueller Landesvorgaben müssten pro Kunde und Begleitperson 40 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Somit könne jeder Geschäftsbetreiber seine maximale Auslastung errechnen. „Die bekannten Hygienekonzepte bilden natürlich die Grundlage für diese Freigabe.“ Der Vereinsvorstand bittet die Geschäfte, unbedingt auf die Registrierung der Kunden zu achten: „Es wird sicherlich zu Prüfungen des Ordnungsamtes kommen“. Als Vorlagen könnten zum Beispiel die Dehoga-Formulare dienen. Es gebe natürlich auch diverse digitale Möglichkeiten.

Verkaufsoffener Sonntag entfällt

Der erste verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr in Bad Lauterberg war am 28. März geplant. „Aufgrund der noch bestehenden Einschränkungen wird dieser Termin entfallen und zu einem späteren Zeitung nachgeholt“, so der Bad Lauterberger Verein für Handel und Gewerbe. „Über die weiteren Termine im Jahresverlauf – 25. April, 26. September und 7. November und einen Alternativtermin für den 28. März – werden wir zu einem späteren Termin entscheiden.“

Der Vereinsvorstand wünschte seinen Mitgliedern, die von den Lockdown betroffen waren, „einen guten Start auf dem Weg zu etwas Normalität“.