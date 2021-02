Harzklub Bad Lauterberg bringt ein Kochbuch heraus

„Riesterkniester & CO., aus der Harzklub-Küche“ – unter diesem Titel hat der Harzklub-Zweigverein Bad Lauterberg ein Kochbuch herausgegeben, das nun erhältlich ist. Der Preis beträgt fünf Euro pro Exemplar und wird als Reinerlös für die Sanierung des Bismarckturms verwendet, teilt der Zweigverein mit.

Regionale Spezialitäten gesammelt

Die Heimatgruppe des Zweigvereins erstellt unter der Federführung von Gruppenwartin Dr. Nicole Fröhlich das Kochbuch mit regionalen Spezialitäten. „Es sind eher einfache Rezepte, die wir in der Gruppe gerne und schnell kochen und backen“, erläutert sie. Köhlersuppe und Erbseneintopf, Schwartenwurst mit Pellkartoffeln, aber auch Veganes sind in dem Buch enthalten.

Das Kochbuch mit den einfachen Rezepten sei laut Vereinsvorsitzenden Klaus Wiedemann zudem illustriert mit sehr schönen Bildern des Harzes. Damit könne man „den Anhängern unserer herrlichen Mittel-Gebirgslandschaft bestimmt eine Freude bereiten“.

Vorbestellungen möglich

Interessierte können das Kochbuch über das Kontaktformular auf der Internetseite www.Harzklub-Bad-Lauterberg.de oder per E-Mail an hcd.wiedemann@gmail.com oder per Telefon oder Whatsapp unter der Nummer 0151 24083226 bestellen. Außerdem ist das Buch bei der Janssen-Apotheke in der Hauptstraße und der Bäckerei Blaß in der Reuterstraße in Bad Lauterberg erhältlich.