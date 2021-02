Die Polizei warnt: Erneut geben sich Trickbetrüger als Beamte aus

Der Polizei in Bad Lauterberg wurden am Donnerstag wieder vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten gemeldet. Darüber informiert die Polizeiinspektion Göttingen in einer Mitteilung.

Unterem gab sich eine Anruferin als „Frau Backhaus“ von der Kriminalpolizei aus. Die angebliche Polizistin machte während der Telefonate beispielsweise auf vermeintliche Einbrecher in der Nachbarschaft aufmerksam und fragte die Angerufenen nach Wertgegenständen und Bargeld.

Aber nicht nur im Landkreis trieben die Betrüger ihr Unwesen am Telefon – in der Stadt Göttingen wurden Bürger von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern angerufen, die sich über ein Programm Fernzugriff auf den Computer der Angerufenen verschaffen wollten.

„In den bislang bekannt gewordenen Fällen haben die Angerufenen genau richtig reagiert und das Gespräch beendet. Dadurch ist es glücklicherweise zu keinem finanziellen Schaden gekommen“, teilt die Polizei mit.

Die Polizei rät aber weiterhin, wachsam zu sein: „Es ist nicht auszuschließen, dass die Anrufserie in den nächsten Tagen fortgesetzt wird und die Gauner versuchen werden, zu einem finanziellen Erfolg zu kommen.“

Polizei gibt Hinweise

Die Ermittler empfehlen, folgende Hinweise zu beachten: „Die Polizei wird Sie niemals unter der Telefonnummer 110 anrufen! Die Polizei fordert niemals Informationen über Geldbeträge, Wertgegenstände oder vorhandene Sicherungsanlagen am Telefon ein! Teilen Sie keine Informationen über Ihre finanziellen Verhältnisse am Telefon mit und lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Übergeben Sie niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände an fremde Personen oder deponieren Sie diese nie an vorgegebenen Orten! Wenn Sie glauben, Opfer eines Betruges geworden zu sein, wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.“