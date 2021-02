Lauterberg: Bauhof entfernt Schnee, um Fahrbahnen zu verbreitern

Am Mittwoch, 10. Februar, wird ab etwa 5 Uhr in Osterhagen und Barbis die Ortsdurchfahrt der alten Bundesstraße 243 durch Schneeabfuhr verbreitert. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Wenn die Zeit es hergibt, sollen zudem Teile der Bundesstraße 27 in Bad Lauterberg verbreitert werden. Für Donnerstag, 11. Februar, ist die Schneeabfuhr ab etwa 5 Uhr in der Schmiedestraße, Schulstraße und Ahnstraße geplant. „Damit hier eine möglichst unproblematische Abfuhr erfolgen kann, werden die Anwohner gebeten, ihre Fahrzeuge aus diesem Bereich zu entfernen. Als Ersatzparkfläche wird an diesem Tag der Parkplatz an der Stadtmühle kostenfrei zur Verfügung stehen“, heißt es weiter.