B27: Feuerwehr Braunlage entfernt umgestürzten Baum

Bad Lauterberg. Auch die Feuerwehr in Bad Lauterberg war im Einsatz: Sie wurde am Montagabend zur Suche nach einer vermissten Person alarmiert.

Zu einem umgestürzten Baum auf die Bundesstraße 27 in Richtung Bad Lauterberg ist die Braunlager Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag, um 0.42 Uhr, alarmiert worden. Zirka einen Kilometer hinter dem Campingplatz war ein Baum auf die Leitplanke gestürzt und blockierte die komplette Fahrbahn. Darüber informiert die Freiwillige Feuerwehr aus Braunlage in einer Mitteilung.

Die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges sicherte zusammen mit der Polizei die Einsatzstelle ab und leuchtete diese aus. Anschließend wurde der Baum mittels Motorkettensäge, unter hoher Beachtung des Eigenschutzes, von der Fahrbahn entfernt.

Personensuche und Wasserschaden

Auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lauterberg waren in den vergangenen Tagen im Einsatz. Montagabend gab es eine Vermisstenmeldung im Bereich des Wiesenbeks. „Im Verlauf der Suche stellte sich es glücklicherweise als Fehlalarm heraus“, teilt die Feuerwehr mit.

Und Dienstagmorgen beseitigten Feuerwehrleute Wasser aus dem Keller eines Wohnhauses an der Hüttenstraße. Sie nutzten dafür einen Wassersauger. ffw/son