Streit über Folgend der Fusion

Während der im Internet übertragenen Live-Infoveranstaltungen zum Fusionsvorhaben der Stadt Bad Lauterberg und der Gemeinde Walkenried (wir berichteten) konnten die Zuschauer ihre Fragen der E-Mail und im Chat stellen. Drei Verwaltungsmitarbeiter hatten die digitalen Kanäle im Blick, sammelten die Fragen und gaben sie an die sechs Diskussionsteilnehmer weiter. Diese antworteten und bemühten sich außerdem, Argumente einzuordnen, die von Fusionsgegnern immer wieder genannt werden. Zuvor angesprochene Fusionsgegner wollten weder an der Infoveranstaltung teilnehmen, noch ihre Ansichten vor einer Kamera erläutern.

Ein Gegenargument ist, dass die Einwohner der einzelnen Ortsteile ihre Identität nach einem Zusammenschluss verlören. Und eine Frage, die ebenfalls die Orte betrifft, war, ob diese nach einer Fusion ein eigenes Budget bekämen.

„Man macht die Identität eines Ortes nicht fest am Sitz der Verwaltung“

Christopher Wagner, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Gemeinde Walkenried, sagte: „Eine Identität bildet sich doch im Ort und aus dem Ort heraus.“ Zorger würden immer Zorger bleiben, egal wer mit wem fusioniert. „Man macht die Identität eines Ortes, ein Zusammenhalt, ein Vereinsleben, ein Ehrenamt nicht fest am Sitz der Verwaltung oder überhaupt an der Verwaltung.“

Landtagsabgeordneter Karl Heinz Hausmann (SPD) wohnt in Osterode, wo es viele Ortsteile gibt. Er komme aus LaPeKa (Lasfelde-Petershütte-Katzenstein), so Hausmann. Die Orte seien einst zwangsfusioniert worden. „Als Bürger von LaPeKa habe ich davon nicht viel gemerkt“, die Identität sei geblieben. „Da hat sich nichts dran geändert, da wird sich hier auch nichts ändern.“ Er berichtete weiter, in Osterode sei ein „sehr guter Weg“ gefunden worden: „Wir haben ein Budget für die einzelnen Ortsteile.“ Es gebe einen Grundbetrag, der je nach Einwohnerzahl aufgestockt werde. Darüber entscheiden die Räte.

Vertrag soll künftigen Rat nicht blockieren

Eine Aussage der Fusionsgegner ist, dass ein neues Rathaus gebaut werden müsse. Bad Lauterbergs Bürgermeister Dr. Thomas Gans sagte: „Der Platz, der hier vorhanden ist, reicht aus. Da muss man nicht neu bauen.“ Er bejaht aber, dass es im Einzelfall zu längeren Behördenwegen kommen könne – beispielsweise „wenn man mal eine Spezialfrage ans Bauamt hat“.

Dazu passt die Frage der Zuschauer, ob es nach einer Verwaltungsfusion ein Bürgerbüro in Walkenried gebe – denn im Gebietsänderungsvertrag ist von „bei Bedarf“ die Rede. Natürlich solle, erklärte Gans, die Verwaltung zusammengezogen werden, so dass nicht mehr an beiden Standorten alles vorgehalten werde. „Das ist ja auch der Sinn der Sache.“ Man habe sich aber darauf geeinigt, dass es das Bürgerbüro geben werde, das die Einwohner etwa für den Personalausweis aufsuchen können. Was mit „bedarfsgerecht“ gemeint ist, ergänzte Wagner: Der Gebietsänderungsvertrag solle möglichst nichts für den zukünftigen Rat blockieren – „auch ein neuer Rat wird gestalten wollen“. Garantien würden das beeinflussen. „Bedarfsgerecht“ sei formuliert worden, um alle kommunalen Einrichtung zu erhalten, solange diese gewünscht seien.

Schulen und Kitas richten sich nach Nachfrage

Weitere Aussagen der Fusionsgegner sind, dass etwa Schulen und sogar Friedhöfe geschlossen würden. Wie sie auf Letzteres kämen, sei ihm „schleierhaft“, so Gans. In Lauterberg würden die Friedhöfe zudem von der Kirche betrieben.

Hausmann hätte es gerne gesehen, wenn Vertreter der Bürgerbegehren teilgenommen und die von ihnen genannten Nachteile erläutert hätten. Er habe nur von angeblichen Schließungen von Schulen und Kitas gehört. „Ich bin sicher, dass keine Kindergärten geschlossen werden, wenn Kinder da sind“, gleiches gelte für Schulen. Übrigens entscheide über die Mehrzahl der Schulen nicht die Gemeinde, sondern der Landkreis als Träger. Dieser wolle auch keine Einrichtung schließen, wenn Schüler da sind. Wagner verdeutlichte: „Solange eine Schule in Anspruch genommen wird, solange die Eltern in ihrem Ort ihre Schule anwählen und dort ihre Kinder zur Schule schicken, wird es dort diese Schule auch geben.“ Ebenso wie bei Kindergärten. Die Betreuungseinrichtungen in Walkenried und Lauterberg wachsen sogar.

Das gilt ohne oder mit Fusion. Sollte es zum Zusammenschluss kommen, was ist dann mit den doppelten Straßennamen der neuen Kommune? Das Thema regte der anwesende Vertreter des Innenministeriums an. Marlies Dornieden vom Landkreises Göttingen, die dort auch für den Rettungsdienst zuständig ist, sagte, es sei wichtig, dass Adressen eindeutig zuzuordnen seien. Es müsse jedoch nicht darauf hinauslaufen, dass einige Straßen umbenannt werden. Verschiedene Postleitzahlen reichten.

Walkenrieds Abwassergebühr könnten sinken

Die hohen Abwassergebühren in der Gemeinde Walkenried waren auch ein Thema, das die Zuschauer interessierte. Gans erklärte, es gebe Modelle, die Walkenrieder Anlage in den Verband zu integrieren, dem Bad Lauterberg angehört. Weil der Abwasserverband keine Gewinne machen darf, werden dort nur nötige Gebühren erhoben. Der Verband müsste zunächst Walkenried aufnehmen. Und bis dessen Kanäle an das Verbandsnetz angeschossen sind, würden den Walkenriedern die Unterhaltungskosten für ihr noch separates System in Rechnung gestellt werden. Trotzdem würde es am Anfang schon eine erste Entlastung geben. Wagner ergänzte, dass Walkenried vertraglich an den momentanen Privatanbieter gebunden sei. Darum könne es erst 2023 zu Veränderungen kommen.

Ein weiteres Thema betraf die Frage, ob die beiden Südharzgemeinden statt jetzt zu fusionieren, lieber interkommunal zusammenarbeiten sollten. Marlies Dornieden erklärte, dass dabei einige Aufgaben miteinander erledigt würden. Bestimmte Zusammenarbeiten sollen jedoch umsatzsteuerpflichtig werden. „Dann sind die Synergien, die man erzielt, eventuell durch eine Steuerlast wieder aufgezehrt.“ IKZ sei zudem eher für größere Kommunen geeignet.