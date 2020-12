Geschmückte Fichte sorgte für Weihnachtsstimmung

Die Fichte in Bartolfelde.

Bartolfelde Etwa 50 Personen nahmen am Freiluft-Gottesdienst in Bartolfelde teil.

An Heiligabend fand in Bartolfelde der traditionelle Gottesdienst erstmals nicht in der Kirche statt, sondern wurde aus den bekannten Gründen auf dem Schützenplatz vor dem Großen Schützenhaus abgehalten. Auf dem weitläufigen Platz konnten die notwendigen Abstände mühelos eingehalten werden. Anmeldungen waren auch hier erforderlich.

Besonderen Baum aufgestellt

Vor dem Schützenhaus wurde eine großen Fichte aufgestellt, die vom Kirchenvorstand organisiert und geschmückt wurde. Beim Aufstellen und Befestigen des stattlichen Baumes standen einige kräftige Männer aus dem Dorf hilfreich zur Seite. Der Strom für die Beleuchtung wurde vom Schützenverein zur Verfügung gestellt.

Trotz des schlechten Wetters fanden sich dann zum Gottesdienst, der von Pastor Kahle abgehalten wurde, um 16.30 Uhr cirka 50 Personen auf dem Platz ein; unter ihnen erfreulicherweise viele junge Leute mit Familien. Da nicht gesungen werden durfte, erklangen die Weihnachtslieder von einem Tonträger und erzeugten letztendlich auch so eine festliche Stimmung.