Großzügiges Weihnachtsgeschenk für Lauterberger Feuerwehr

Bereits vor der offiziellen Bescherung an Heiligabend war der Weihnachtsmann fleißig. Und so konnte sich die Freiwillige Feuerwehr Bad Lauterberg am Mittwoch, 23. Dezember, kurzfristig ihr „Weihnachtsgeschenk“ abholen. Denn sie bekam ein neues Logistikfahrzeug, einen sogenannten GW-L1. Einiges muss zwar noch um- und angebaut werden, aber er ist schon vor Ort und im Notfall auch schon einsetzbar, um Gerätschaften, Sandsäcke und anderes zu transportieren.

Für manche Anschaffungen, die für das Fahrzeug noch notwendig sind, war leider kein Platz mehr im großen Sack vom Weihnachtsmann. "Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie in etwas unter die Arme greifen würden", rufen die Kameraden der Feuerwehr zu Spenden auf. kic