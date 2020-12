Drei Einsätze innerhalb von 1,5 Stunden in Bad Lauterberg

Gleich drei Einsätze innerhalb von nur 1,5 Stunden hatte die Freiwillige Feuerwehr Bad Lauterberg am 22. Dezember zu leisten. Das teilte die Feuerwehr unserer Zeitung mit. Um 15.38 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen eines umgestürzten Baumes alarmiert. Der Baum blockierte die Heikenbergstraße. Mit Hilfe der Seilwinde des Rüstwagens musste er aus dem Hang gezogen werden. Auf der Straße wurde er dann zerkleinert und zur Seite geräumt. Anschließend erfolgte die Reinigung der Straße.

Um 16.33 Uhr folgte der nächste Einsatz: Jetzt sollte für den Rettungsdienst eine Wohnungstür in der Sebastian-Kneipp-Promenade geöffnet werden. Vor Ort wurde dann aber doch die Tür von innen aufgemacht, sodass ein Eingreifen der Feuerwehr nicht mehr erforderlich war. Auch beim anschließenden Alarm um 17.05 Uhr handelte es sich wieder um eine "Technische Rettung - Person in Notlage". Hier wurden die Einsatzkräfte zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Osterhagener Straße gerufen. Die Feuerwehrleute öffneten die Tür. Dann konnte der Patient durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Am 24. Dezember um 9.39 Uhr hieß es erneut "Technische Rettung - Person in Notlage". In der Sebastian-Kneipp-Promenade erfolgte eine Türöffnung für den Rettungsdienst und die Polizei. kic