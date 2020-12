Lauterberg: Genug Unterschriften für Bürgerbegehren gesammelt

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens streben eine Abstimmung an, bei der die Einwohner der Stadt Bad Lauterberg über eine Fusion mit der Gemeinde Walkenried entscheiden sollen.

Die Unterschriftensammlung für das Bürgerbegehren in Bad Lauterberg geht dem Ende entgegen: Mehr als die erforderlichen 934 Unterschriften sind bereits zusammengekommen.

Nachdem coronabedingt die Sammlungen während des Wochenmarktes in der Hauptstraße und samstags in der Fußgängerzonen eingestellt wurden, haben die Initiatoren des Begehrens und ihre Helfer auf anderen Wegen die Sammlungen fortgeführt, unter anderem mit Hausbesuchen und Einwurf der Unterschriftsbögen in Briefkästen. Bislang zählten sie insgesamt mehr als 1.000 Unterschriften.

Damit auch die Unterschriftenbögen, die sich derzeit im Umlauf befinden, ausgewertet werden, sollen sie bis spätestens Montag, 7. Dezember bei den Initiatoren oder einem der Vorstandsmitgliedern der „Wählergruppe im Rat“ abgegeben werden.