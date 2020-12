Die Wistoba-Pinselfabrik in Barbis

Im Jahr 1917 machte sich Wilhelm Stollberg selbstständig: Er gründete die Wistoba-Pinselfabrik, die sich in einem kleinen Haus in Barbis befand. Der Firmenname setzt sich aus seinen Anfangsbuchstaben und dem Standort Barbis zusammen. Bereits 1921 brauchte er neue Fabrikationsräume, diese fand er auf einem Bauerngut in der Mitte des Ortes. Damals wurden die Pinselstiele aus Holz noch selber gedrechselt, und die Schweineborsten mussten vor der Verarbeitung gekocht werden, berichtet sein Enkel Arndt-Wilhelm Stollberg.

Sein Sohn Friedrich Wilhelm Stollberg machte die Firma zu einem der führenden Pinsel- und Bürstenhersteller in Europa. Das Unternehmen zog in das Barbiser Industriegebiet, errichtete Produktionshallen. Stollberg setzte oft selbst konstruierte Maschinen ein, um der wachsenden Konkurrenz aus Asien mit Automation und Rationalität zu begegnen.

Vor 30 Jahren übernahmen Thorsten W. und Arndt-Wilhelm Stollberg in nun dritter Generation die Leitung der Wistoba-Pinselfabrik. Auf mehr als 5.000 Quadratmetern Produktions- und Lagerfläche stellen 80 Mitarbeiter jährlich mehr als sechs Millionen Pinsel und Bürsten her, die in die ganze Welt geliefert werden. Es werden viele Tonnen Naturborsten und Kunstfasern pro Jahr hierfür verarbeitet. Die Stollbergs sind auch seit vielen Jahrzehnten Mitglieder in den Fachverbänden in Deutschland und Europa.