Trotz Corona sind Blutspenden möglich

Dass fehlende Blutspendelokale zu einem Engpass in der Blutversorgung führen können, teilte der Blutspendedienst Anfang November, zu Beginn des Teil-Lockdowns, mit. „Die neuen Beschlüsse und Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-​Infektionen führen vielerorts zu Verunsicherungen und Missverständnissen. Viele Verantwortliche von Ortschaften und Institutionen sagen in den kommenden Wochen geplante Blutspendetermine in Gemeinderäumen, Schulen und Feuerwehrhäusern ab. Dabei ist die Blutspende von den aktuellen Corona-​Beschränkungen nicht betroffen. Die Terminabsagen können in den kommenden Wochen zu Engpässen in der Versorgung von Patienten mit Blutpräparaten führen.“

„Auch in Zeiten des Coronavirus und angesichts steigender Infektionszahlen werden Blutspenden weiterhin täglich benötigt, damit Patienten zu jeder Zeit sicher mit Blutpräparaten behandelt werden können. Auch wenn einige Kliniken bereits beginnen, planbare Operationen erneut zu verschieben, werden Blutpräparate – insbesondere in der Krebstherapie und bei der Notfallversorgung – nach wie vor benötigt. Einzelbestandteile wie Blutplättchen, auf die Patienten zum Beispiel während einer Chemotherapie angewiesen sein können, sind außerdem nur wenige Tage haltbar. Darum sind Blutspendetermine nicht von den aktuellen Corona-​Beschränkungen betroffen.“

Alle Blutspendetermine unterliegen einem strengen Sicherheitskonzept, wodurch dort kein größeres Risiko besteht. Markus Baulke, Sprecher des DRK-​Blutspendedienstes sagt: „Für uns ist es eine neue Situation. Es fehlt uns nicht an engagierten Helferinnen und Helfern, sondern an den Räumlichkeiten. Das ist für die Durchführung der Blutspende – und so auch für die Versorgung der Patienten in den Kliniken – ein großes Problem. Wir sind hier auf die Unterstützung der Gemeinden und Feuerwehren als wichtige Akteure angewiesen.“ Nicht nur durch das Engagement der Bürger, der vielen Blutspender – auch dank der freiwilligen Unterstützung vieler Ehrenamtlicher konnte der Bedarf an Blutpräparaten in den letzten Monaten, trotz aller Widrigkeiten, sichergestellt werden.