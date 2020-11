Dank einer aufmerksamen Nachbarin konnte die Polizei einen Trickbetrüger ermitteln. Wie das Polizeikommissariat in Bad Lauterberg auf Nachfrage mitteilt, sei mindestes eine Tätergruppe in der Kneippstadt unterwegs gewesen. Was war passiert?

Ein Betrüger fragte an der Haustür nach wertvollen Gegenständen wie Pelzen oder Schallplatten, er gab vor, sie kaufen zu wollen. In einem Fall ließ eine Bad Lauterbergerin ihn in ihre Wohnung. Und in einem unbeobachteten Momenten stahl er Schmuck aus einer Schatulle. Doch die Frau erwischte ihn mit Diebesgut in der Hand und sprach ihn an, woraufhin er die Wohnung verließ. Dann stieg der Täter zu einer anderen Person in ein Auto, das vor dem Haus stand. Sie fuhren davon.

Eine Nachbarin sah das Geschehen und notierte das Autokennzeichen. So konnte die Polizei den Halter ermitteln und das Fahrzeug untersuchen. Das Diebesgut war zwar nicht mehr zu finden, aber es gab Hinweise auf eine Tat. Die Beamten konnten immerhin einen der beiden ermitteln.

Einer der Täter muss vorher in zumindest eine andere Wohnung gelassen worden sein – doch konnte er nichts stehlen, weil der Bewohner stets bei ihm war.

Polizei bittet um Hinweise

Die Lauterberger Polizei lobt die „vorbildliche Nachbarin“, die sich das Kennzeichen notiert hatte. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang geben können, sowie mögliche weitere Betrugsopfer, sich unter Telefon 05524/9630 zu melden.

Bereits im Sommer waren zwei Seniorinnen aus Bad Lauterberg und Zorge Ziel von Trickbetrügern geworden – doch handelten sie richtig. Die Zorgerin schlug das Angebot eines Unbekannten aus, der ihr ein Buch an der Haustür verkaufen wollte. Die Lauterbergerin beendete ein Telefonat, bei dem versucht wurde, sie dazu zu bringen, 600 Euro zu überweisen, um an einen angeblichen 38.000-Euro-Gewinn zu kommen.

„Leider erfinden die Täter immer wieder neue Geschichten, um gutgläubige Menschen zur Übergabe hoher Geldsummen zu veranlassen“, warnt die Polizei Bad Lauterberg. Betrüger haben unterschiedliche Varianten entwickelt, um an die Ersparnisse von Senioren zu gelangen. Dabei nutzen sie gezielt die Hilfsbereitschaft der Generation 60-Plus aus. Enkeltrick, falsche Polizeibeamte oder Handwerkertrick sind nur einige Beispiele.

Bekannte Maschen

Das „Programm Polizeiliche Kriminalprävention“ klärt über bekannte Maschen auf. Eine ist das Auftreten von „falschen Polizeibeamten“. Die Täter geben sich am Telefon als Beamte aus und gaukeln vor, dass Einbrecher es auf das Ersparte der Opfer abgesehen hätten. Schließlich wird ein Übergabetermin ausgemacht, damit die vermeintlichen Polizisten die Wertsachen an einen sicheren Ort bringen können. Am Telefon versuchen sie ihre Opfer dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt.

Dabei nutzen die Täter eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt. An der Haustür schrecken sie auch nicht davor zurück, gefälschte Polizeidienstausweise vorzuzeigen.

Lesen Sie den Kommentar unseres Redakteurs zum Thema: Trickbetrug- Jeder sollte auf Ungewöhnliches achten

Eine weitere Masche ist der sogenannte „Enkeltrick“. Mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht“ oder ähnlichen Formulierungen rufen Betrüger bei meist älteren und allein lebenden Personen an, geben sich als Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bargeld. Als Grund wird ein finanzieller Engpass oder eine Notlage vorgetäuscht, beispielsweise ein Unfall, ein Auto- oder Computerkauf. Oft werden die Betroffenen durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt.

Sobald das Opfer zahlen will, wird ein Bote angekündigt, der das Geld abholt. Hat der Betroffene die geforderte Summe nicht parat, solle er unverzüglich zur Bank gehen und dort den Betrag abheben, so die Forderung der Betrüger.

Polizei gibt Tipps

Die Polizei rät: „Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist; wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe, verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel; rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an, suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus; lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind; unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck; leisten Sie keine Unterschriften für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen; treffen Sie mit Nachbarn die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten – und denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie ‚Geldwechsler‘ oder ‚Falschgeld-Prüfer‘ ins Haus.“