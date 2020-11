Dem Grauen von 1945 soll im Südharz gedacht werden

„Zum Gedenken an die KZ-Häftlinge der III. SS-Baubrigade, die aus vielen Ländern Europas in den Südharz verschleppt wurden“, heißt es auf einer Tafel, die auf einem Stein am ehemaligen Lager Osterhagen – von dem nichts mehr zu sehen ist – befestigt ist. „Vielen wurde 1944/45 in diesem Außenlager des KZ Mittelbau-Dora und beim unvollendet gebliebenen Bau der Helmetalbahn ihr Leben genommen.“

Die Bahntrasse führte von Nordhausen in Thüringen bis Osterhagen. 3.000 Insassen des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora waren beim Bau eingesetzt und in sechs Außenlagern untergebracht: in Osterhagen, Nüxei, Mackenrode und Wieda auf niedersächsischer Seite sowie in Ellrich und Günzerode in Thüringen. Etwa die Hälfte der Zwangsarbeiter kam durch die schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen ums Leben oder wurde durch Erschießungen und auf den Todesmärschen nach Auflösung der Lager ermordet. Vielen Einwohnern und den meisten Besuchern des Südharzes ist dieser Teil der Geschichte unbekannt.

Die Skizze von Firouz Vladi zeigt die bestehende Bahnlinie (oben) und die zum Teil fertiggestellte Helmetalbahn, die als Umgehungsstrecke geplant war. Foto: Ländliche Erwachsenenbildung „Was dort geschehen ist, muss ins Gedächtnis zurückgebracht werden“, sagte Bad Lauterbergs Bürgermeister Dr. Thomas Gans (SPD) bei einer Online-Konferenz, zu der der Landkreis Göttingen eingeladen hatte. Dabei wurde über den Stand einer Machbarkeitsstudie berichtet, die sich mit Möglichkeiten des Gedenkens beschäftigt. Die Informationsveranstaltung sollte eigentlich im Dorfgemeinschaftshaus Osterhagen stattfinden, wurde wegen der momentanen Einschränkungen in der Corona-Pandemie jedoch digital durchgeführt. Das Interesse war trotzdem groß: 33 Teilnehmer loggten sich ein – unter ihnen Anwohner und Vertreter von Initiativen. Studie und Buch als Grundlagen Der Kreistag beschäftigte sich bereits mit dem Thema: Der Landkreis soll ein Konzept für eine „Gedenkstätte Helmetalbahn“ mit Leader-Mitteln als Kofinanzierung unterstützen. Erste Kreisrätin Christel Wemheuer (Grüne) berichtete bei der Online-Konferenz, dass die Ländliche Erwachsenenbildung (LEB) mit einer Studie beauftragt wurde, um Vorschläge auszuarbeiten, die dem Kreistag bei der Entscheidung helfen soll. Die Machbarkeitsstudie soll Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Eine weitere Grundlage könne, so Christel Wemheuer, das Buch „Der Bau der Helmetalbahn“ von Firouz Vladi sein. Es könne noch einmal aufgelegt werden, wobei der Landkreis Göttingen unterstützt. Erinnerungen des Überlebenden Albert van Dijk (Auszug) Der ehemalige Insasse des KZ-Außenlagers Nüxei, Albert van Dijk aus den Niederlanden, erinnert sich. Im Juli 1944 marschierten etwa 1.000 Häftlinge aus dem Lager Dora durch den hügeligen Südharz. Die Gruppe, zu der er gehörte, kam nach Nüxei, die anderen beiden Gruppen gingen weiter nach Mackenrode und Osterhagen. Nach van Dijks Wissen hatten sich weder der Kommandant des Häftlingslagers Nüxei noch seine Mannschaften an den Insassen vergriffen – anders als in Mackenrode und Osterhagen. „Insbesondere der Kommandant des Lagers in Osterhagen soll ein brutaler Sadist gewesen sein.“ Die Häftlinge der Außenlager mussten die Helmetalbahn bauen. Wegen seiner guten Sprachkenntnisse konnte van Dijk als Lokheizer auf einer Feldbahnlok arbeiten. Er war glücklich, rechtzeitig aus Dora fortgekommen zu sein und hoffte, bis Kriegsende in Nüxei ausharren zu können. „Glaubte ich anfänglich, in ein Erholungslager gekommen zu sein, so sollte ich mich bald geirrt haben.“ Die Häftlinge mussten mit Karren und Schaufeln in einem unvorstellbaren Tempo den Bahndamm errichten. Im Laufschritt wurde mit Schubkarren die Erde abgetragen. Im Winter 1944 wurde die Misere noch schlimmer. „Morgens nach dem Wecken mussten wir im Regen zum Appell antreten, tagsüber zwölf Stunden im Regen auf der Baustelle arbeiten. Zum Abend ging es im Dunkeln, nass, verdreckt, übermüdet und erschöpft zurück ins Lager – ohne Hoffnung, sich den Bauch füllen zu können. Die paar Fetzen von Kleidung auf dem Leib. Nass bis auf die Knochen, steif vom Matsch. Keine anderen trockenen Sachen zum Wechseln. Und kein Ofen, um sich zu wärmen. Die Sachen mussten auf dem eigenen Körper während der Nachtruhe trocknen. Vor Kälte aber konnten wir nicht schlafen, Decken hatten wir schon längst nicht mehr. Viele Häftlinge lagen auf dem blanken Fußboden, da die stärkeren Häftlinge den schwächeren die Strohsäcke weggenommen hatten und sich damit bedeckten“, berichtet van Dijk. „Die Brotrationen wurden immer kleiner. Die kleine Portion Margarine gab es nicht mehr. Die Suppe bestand aus erfrorenen und verfaulten Steckrüben. Verschlissene Schuhe und Kleidung wurden nicht mehr ersetzt, und Erfrierungen waren an der Tagesordnung. Es verging fast kein Tag, an dem es keine Toten gab.“ Im Februar 1945 fing van Dijk ein Huhn, das durch den Stacheldrahtzaun des Lagers gekommen war, und schlachtete es mit einem russischen Kameraden. Der Landwirt, dem das Huhn gehörte, verlangte eine exemplarische Bestrafung. „Der Ivan bekam 25 über den Arsch gezogen, und seine Handknöchel wurden mit dem Knüppel zermalmt.“ Hühnerdieb van Dijk bekam nur zehn Schläge und Kostentzug. Dann wurde er an einer öffentlichen Straße zur Schau gestellt; um den Hals hing eine Tafel: „Ich bin ein Hühnerdieb“. Später kam der Landwirt mit einem Helfer und zerquetschte van Dijks Ringfinger in einem Schraubstock. Zum Glück kam der Werkstattleiter dazwischen. Anfang April 1945 hieß es, das Lager solle evakuiert werden. Doch es begann der Todesmarsch nach Wernigerode. Insgesamt überlebten zwei Drittel der Häftlinge des Lagers Nüxei die „Evakuierung“ der 3. SS-Baubrigade. Den aktuellen Stand der Studie stellte Jascha Jennrich von der LEB vor. Das Team habe Gespräche mit den im Landkreis Göttingen betroffenen Gemeinden geführt. Auch seien Briefe an die Grundeigentümer entlang der Trasse geschickt worden, um sie über das Projekt zu informieren. Und mögliche Kooperationspartner seien angesprochen worden. Von den bisherigen Rückmeldungen seien 13 positiv gewesen, nur drei eher ablehnend – die Gedenksteine in Osterhagen, Nüxei und Mackenrode seien ausreichend, um zu erinnern. Jennrich berichtete von einer Begehung entlang der Helmetalbahn, zeigte Fotos. Schienenstränge und Schotter wurden nach dem Krieg demontiert. Doch oft sehe man noch den von den Häftlingen per Hand aufgeschütteten Bahndamm, vieles sei jedoch zugewachsen. An der Strecke befinden sich Weidezäune – das Begehen ist schwierig. Insgesamt geht es um etwa vier Kilometer auf dem Kreisgebiet, von Osterhagen bis zur Landesgrenze kurz vor Mackenrode. Problem: viele Grundeigentümer Drei Szenarien untersucht die LEB. Das erste ist, einen Gedenkweg entlang der ganzen Trasse einzurichten. Die Schwierigkeit dabei sei, so Jascha Jennrich, dass die vielen Grundstückseigentümer an einem Strang ziehen müssten. Darum ist eine Idee, den bestehenden Karstwanderweg didaktisch auszubauen. Er kreuzt die Helmetalbahn südlich von Osterhagen. Ein gemeinsames Informationsschild steht dort bereits. Zudem ist es möglich, einen Gedenkweg auf einem Streckenteil anzulegen. Szenario zwei behandelt Gedenkorte. Neben denen in Nüxei und Osterhagen – wo bereits Tafeln informieren – könnten weitere entlang der Helmetalbahn eingerichtet werden. Dafür müssten jedoch neue Wanderwege angelegt werden, damit Besucher sie erreichen können. Das dritte Szenario ist eine Mischung aus einem Gedenkweg und Gedenkorten. Auf jeden Fall sollen Schilder mit Basis-Informationen aufgestellt werden, die auch einen Bar-Code beinhalten – damit die Besucher per Smartphone Ton- und Bildelemente abrufen können. Konferenzteilnehmer brachten Ideen und Wünsche ein. Lauterbergs Verwaltungschef Gans schlug vor, mit Kollegen in Thüringen zu sprechen, ob der Gedenkweg dann nicht bis in Richtung Mittelbau-Dora fortgeführt werden könne. Buchautor Vladi fand, dass sich der Karstwanderweg gut eignet: Dieser liege etwas höher, man könne von oben gut erkennen, welch schwere Arbeit die Häftlinge leisten mussten. Er bemerkte auch, dass ein Kilometer als Wanderweg auf Bahndämmen ausreiche, da es sonst langweilig werden könnte. Frank Kellner (SPD) aus Bad Sachsa schlug vor, auch Feldmark- und Jagdgenossenschaften am Projekt zu beteiligen. Und er sprach sich für eine touristische Nutzung aus – zum Beispiel in Verbindung mit dem Gedenken an die „Kinder des 20. Juli 1944“.