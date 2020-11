Team macht sich Gedanken über Jugendraum in Bad Lauterberg

Ein paar graue Stufen führen hinunter in den Bad Lauterberger Jugendraum, der sich im Keller der Grundschule befindet. Auf den ersten Blick haben es die Jugendlichen hier gemütlich: Auf einem Tisch zwischen Sessel und Sofa können sie zum Beispiel „Monopoly“ spielen, daneben ist ein Airhockey-Tisch aufgebaut, und auf einem Tresen steht eine Musikanlage. Doch schaut man sich genauer um, fallen Mängel auf. Zum Beispiel ist der Fußboden hart und kalt; er ist nicht gegossen, sondern nur Estrich über roten Backsteinziegeln. Manche Lampen funktionieren nicht, und Küchenschränke und -geräte im benachbarten Zimmer sind etliche Jahre alt. Ein anderer Raum ist geschlossen, weil in ihm vor wenigen Jahren Schimmel festgestellt worden war.

Doch nun soll ein neuer Jugendraum gefunden werden. An der Suche beteiligen sich auch die Jugendlichen selbst. Zwei von der Stadtverwaltung vorgeschlagene Standorte – das Gebäude des SC Harztor an der Augenquelle und das Naturfreunde-Haus auf dem Weinberg – hatten sie sich schon angesehen (wir berichteten). In den vergangenen Monaten besuchten einige Jugendliche die dritte vorgeschlagene Alternative – die Pauluskirche – sowie die Tequila Lounge in der Innenstadt. Diese Möglichkeit hatten sie sich selber gesucht.

Wünsche und Erfahrungen

Beim Redakteursbesuch im August berichtet ein Teil der Gruppe, der sich besonders für den Jugendraum engagiert, über seine Eindrücke und Wünsche, aber auch über Erfahrungen der vergangenen 15 Jahre. Die Nachbarschaft scheint in der Vergangenheit, und zum Teil auch heute noch, nicht sehr glücklich mit dem Jugend-Treffpunkt gewesen zu sein: Wenn der Basketball auf dem Schulhof aufprallt, fühlten sich einige gestört. Es habe auch Zeiten gegeben, da sei der Polizei regelmäßig Ruhestörung gemeldet worden. Und immer, wenn irgendwo in der Stadt etwas besprayt oder zerstört wurde, seien die Jugendlichen beschuldigt worden.

Stadtjugendpflegerin Sarah Hoffmann hat jedoch ganz andere Erfahrungen mit dem Bad Lauterberger Nachwuchs gemacht. Sie berichtet zum Bespiel von einer Techno-Party vor der Corona-Krise, bei der alle schon eine halbe Stunde vor dem Ende die Musik heruntergedreht und pflichtbewusst aufgeräumt haben.

Sie ist auch von dem Einsatz der Jugendliche für deren Raum begeistert. Sie habe einst alte, schwer entflammbare Gardinen aus einer Schule bekommen. Mit dem Stoff wurden Sitzmöbel in der Küche neu bezogen. Und alte Stühle bekamen Farbe – ebenso wie die Wände, die ein Team eigenständig gestaltet hat. Dazu gehörte auch, die Quadratmeterzahl zu messen und entsprechend viel Farbe kaufen. „Sie müssen auch das Wirtschaften erlernen, und sie eignen sich soziale Kompetenzen an“, bemerkt Hoffmann. Im Jugendraum könne sich jeder mit seinen Fähigkeiten einbringen oder gar neue entdecken.

Aufrufe Jugendliche werden gesucht, die Ideen für einen Jugendraum haben oder sich beteiligen möchten. Zudem sind alle Lauterberger aufgerufen, sich Gedanken über Standort-Alternativen zu machen: Wo ist Platz? Kontakt: Stadtjugendpflegerin Sarah Hoffmann, E-Mail an jugendpflege@badlauterberg.de, Telefon 0177 / 2571159

Zum Beispiel auch bei einem Video-Projekt. Einige Jugendliche haben einen Film erstellt, in dem sie über das Projekt „neuer Jugendraum“ aufklären. Er soll den Schülern der KGS Bad Lauterberg zur Verfügung gestellt werden – damit sie genau wissen, worum es geht, und sich vielleicht selber einbringen oder Ideen äußern. Über eine digitale Plattform, die die KGS nutzt, durfte zuvor ein Info-Brief an die Schüler verschickt werden.

Wichtige Kriterien

Zwei Kriterien für den künftigen Jugendraum sind besonders wichtig, lassen sich aber kaum an einem Standort verbinden: Platz im Freien zu haben und zentral in Bad Lauterberg zu sein.

An der Augenquelle und auf dem steilen Weinberg ist draußen zweifelsohne genug Platz. Doch selbst zur Augenquelle kann es schon ein langer Fußmarsch werden. Bei der Pauluskirche in der Aue entfallen beide Kriterien mehr oder weniger – obwohl die Nähe zur KGS ein Pluspunkt ist. Und die Tequila Lounge liegt zwar ideal im Ortskern, hat aber keinen Außenbereich.

Einen solchen wünschen sich die Jugendlichen jedoch, um beispielsweise im Sommer grillen zu können. Wenn möglich, soll endlich die Skate-Anlage aufgebaut werden, die schon seit einiger Zeit eingelagert ist. Sie besteht aus einem verbliebenen Teil der früheren Bad Lauterberger Anlage und zwei Teilen, die die Jugendpflegerin von einer Schule aus Göttingen bekommen hat. Für einen Skate-Platz ist eine ebene Fläche nötig.

Jugendcafé und Begegnungsstätte

Vielleicht ließe sich solch ein Areal an der Augenquelle anlegen, ist eine Überlegung des Teams. Und hinter dem Schützenhaus könnte auch eine Art mobiles Eigenheim als Jugendraum aufgestellt werden. Diese Idee muss aber erst einmal geprüft werden.

Die vierte Standort-Alternative ist die Tequila Lounge in der Innenstadt von Bad Lauterberg. Foto: Rolf Steinke / HK

In der Tequila Lounge stellen sich die Jugendlichen unter anderem ein Jugendcafé vor, das für alle geöffnet sein kann. Konzerte, bei denen sich auch Nachwuchsbands ausprobieren können, sind in den Räumen möglich. Allerdings fällt dort eine monatliche Miete an. Darum, so ein Vorschlag, bieten sich Kooperationen mit Vereinen und Institutionen der Stadt an. Und so könnte die Lounge zum Beispiel zu einer Begegnungsstätte für alle Generationen werden.

Unter anderem soll noch mit Ständen in der Innenstadt auf die Suche aufmerksam gemacht und weitere Anträge für Förderungen ausgefüllt werden. Am Ende soll die Politik entscheiden, wo sich der künftige Jugendraum befindet; die Vorschläge und Wünsche der Jugendlichen sollen eine Orientierungshilfe sein.

Es wird vermutlich noch einige Zeit dauern, bis es ein neues Domizil für die Jugendlichen gibt. Zum Glück gibt es keinen Zeitdruck, den alten Raum zu verlassen. Dieser soll dann als Lagerraum etwa für Schulmöbel dienen. Dafür müsste er nicht renoviert werden.