Einen großen Laternenumzug gibt es in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht. Doch in Bad Lauterberg und Bad Sachsa können Familien auf eigene Faust losziehen und einen „Laternenweg“ abgehen. Die Tour im Kurpark von Bad Lauterberg habe ich am späten Montagnachmittag einmal ausprobiert.

Den Kurpark betrete ich am weißen Zaun nahe der Konzertmuschel, wo der „Laternenweg“ beginnen soll. Es ist schon ziemlich dunkel, man hört das Rauschen des Oder-Wassers. An einem Laternenpfahl rechts der Muschel ist das erste St.-Martin-Bild zu finden sowie der Beginn der Geschichte der Mantelteilung und der Liedtext zu „Martin, Martin“ – damit Kinder und Erwachsene hier neben der Konzertmuschel singen. Außer mir ist aber niemand da. Ein Pfeil weist die Strecke. Auf dem Weg zu Station 2 fällt mir ein kleiner Laubbaum auf, an dem nur noch fünf oder sechs braune Blätter hängen. Und dann gehe ich unter einem großen Nadelbaum entlang – es wirkt wie ein dunkelgrünes Portal zum weiteren „Laternenweg“. In der Ferne ist Kinderlachen und -schreien zu hören. Im Text an Station 2 geht es dann darum, dass der Soldat Martin seinen Mantel mit dem Schwert zerteilt und eine Hälfte einem frierenden Bettler schenkt. Enten füttern und Wassertreten Enten quaken. Zwei dunkel gekleidete Frauen füttern die Wasservögel an dem Teich. Ich frage die beiden, ob sie Personen mit Laternen hier haben entlanggehen sehen. Zwei Kinder seien eben in Richtung Traumspielplatz gegangen, berichtet eine der Frauen. In diese Richtung muss ich auch, wie mir ein „Laternenweg“-Pfeil zeigt. Und tatsächlich leuchten zwei Punkte in der Ferne, in etwa auf dem Areal des Spielplatzes. Doch dort bin ich noch nicht. Der „Laternenweg“ Alle Familien sind eingeladen, noch bis 14. November – also um den Martinstag herum – mit ihren Laternen den „Laternenweg“ im Kurpark von Bad Lauterberg zu laufen. An sechs Stationen werden Geschichten von St. Martin durch Bilder und Texte erzählt und zum Singen einiger Laternen- und Martinslieder ermuntert. Die Idee stammt aus Bad Sachsa. Der Weg beginnt an der Konzertmuschel im Kurpark, folgt dem Rundweg um den Traumspielplatz und endet wieder an der Muschel. Zu jeder Zeit kann der „Laternenweg“ in Bad Lauterberg abgegangen werden. Und so sind alle kleinen und großen Laternengänger miteinander verbunden und können sich an die Tat der Mantelteilung erinnern und sie weitertragen. An der Wassertretstelle steht ein Fahrrad. Und ein Mann kommt aus dem Oderwasser, überquert schnell den Gehweg und geht auf der Wiese auf und ab. Mittlerweile sei hier das Laub entfernt worden, freut er sich. Ganz regelmäßig gehe er im Storchengang durch das Tretbecken. Viele würden sagen, das Wasser sei gerade jetzt im November zu kalt. Das finde er nicht: Im Sommer, wenn Luft- und Wassertemperatur viel weiter auseinanderliegen, fühle sich das Wasser kälter an als jetzt. An einem Laternenmast nahe des Eingangs zum Besucherbergwerk Scholmzeche befindet sich die dritte Station. Hier können die Teilnehmer „St. Martin, St. Martin“ singen. Und im weiteren Textabschnitt geht es um Martins Traum, in dem Jesus zu ihm sprach. Das Licht der Straßenlaterne reicht nicht aus, um die Texte des Liedes und der Geschichte gut lesen zu können. Zu Hilfe kann man sich seine Laterne am Stock, eine Taschenlampe oder das Smartphone nehmen, das heute fast jeder bei sich trägt und das in der Regel eine Taschenlampen-Funktion hat. Der „Laternenweg“ führt, dem nächsten Pfeil folgend, in einem Bogen halb um den Traumspielplatz herum, auf dem ältere Kinder spielen – aber ohne Laternen. Gut zu erkennen auf dem entfernten Hausberg ist der beleuchtete Turm. Rot, gelb, grün, blau und violett erstrahlt er abwechselnd im Dunkeln. Plötzlich stehe ich an der Lore nahe des Kurpark-Ausgangs. Irgendwie bin ich vom „Laternenweg“ abgekommen. Oder ist hier tatsächlich das Ende? Sicherheitshalber lese ich mir noch einmal die Ankündigung durch, mit der für die Aktion geworben wurde: Sechs Stationen, heißt es da. Sicherlich soll ich um den ganzen Traumspielplatz herumgehen. Das ist die richtige Entscheidung, ich finde auch einen weiteren Pfeil. An Station 4 erfahren die Teilnehmer, dass Martin, der mittlerweile kein Soldat mehr ist, Bischof werden soll. Das wünschen sich die Leute in der Geschichte. Laterne größer als ein Kopf Auf dem Gehweg gegenüber des Spielplatzes – dort, wo ich schon war, nahe Station 2 – ist ein blaues Licht zu sehen. Mit schnellen Schritten begebe ich mich dort hin, weil ich hoffe, Laternengänger zu treffen. Es entpuppt sich aber als das leuchtende Halsband eines Hundes, der mit seinem Halter einen Abendspaziergang macht. Mit warmer Mütze und Laterne geht es durch den Park. Foto: Kjell Sonnemann / HK Doch dann kommt mir eine Familie – drei Generationen – entgegen. Ein Junge trägt stolz seine Laterne, die größer ist als sein Kopf. Die kleine Gruppe geht den Bad Lauterberger „Laternenweg“ ab, hat viel Spaß dabei. Ich gehe zurück, um die fünfte Station zu finden. Es ist dunkel und kalt, der Atem ist zu sehen. Wer will, kann an der Station „Durch die Straßen“ singen. Und die Erzählung geht damit weiter, dass die Menschen Martin suchen und ihn in einem Gänsestall finden. Der Rundweg führt wieder in Richtung Konzertmuschel. Dort befindet sich eine Familie mit zwei Laternenkindern. Sie improvisieren eine Art Mini-Theaterstück für sich selbst. Die Kleinen haben ihren Spaß. Ein Mann erinnert sich daran, dass die Laternen früher schon mal in Flammen aufgegangen sind, weil echte Kerzen darin flackerten. Und eine Frau bemerkt, dass die „Laternenweg“-Bilder zu hoch hängen, damit Kinder sie genau betrachten können. Trotzdem sei das eine schöne Idee. Hier, nahe der Konzertmuschel, befindet sich auch die letzte Station. Wo genau und wie die St.-Martin-Geschichte endet, muss jeder selber herausfinden.