Weihnachten im Schuhkarton: Pakete bis 16. November abgeben

Bad Lauterberg. Im Kirchenkreis Harzer Land gibt es Annahmestellen. In Lauterberg etwa bei Julia Osmers, die Anfang 2020 bei der Verteilung in Moldavien dabei war.

Zum 25. Mal ruft die christliche Organisation Samaritan’s Purse (ehemals: Geschenke der Hoffnung) dazu auf, Schuhkartons mit neuen Geschenken für bedürftige Kinder zu füllen. Seit dem Start von Weihnachten im Schuhkarton wurden mehr als 8,5 Millionen Mädchen und Jungen mit Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum beschenkt. Auch im Kirchenkreis Harzer Land gibt es Annahmestellen: unter anderem in Osterode, Clausthal-Zellerfeld, Gieboldehausen, Wulften, Herzberg und Bad Lauterberg. Dort bei Jörg und Ina Hildebrand und Julia Osmers, die sich schon seit Längerem an der Aktion beteiligen. Noch bis zum 16. November können die fertig gepackten Geschenk-Kartons bei den Sammelstationen abgegeben werden.

Was hat Ina Hildebrand bewogen, seit Jahren bei Weihnachten im Schuhkarton mitzuwirken? „Die Tatsache, dass die Aktion ankommt! Besonders schön ist es natürlich, wenn der richtige Karton zum passenden Kind kommt“, sagt sie und ergänzt: „Ich habe selbst zwei Kinder, die sich immer riesig über Geschenke freuen. Es macht so viel Freude, einen Karton mit Geschenken zu füllen und sich dabei die strahlenden Augen des beschenkten Kindes vorzustellen.“

Für Julia Osmers war es sehr spannend, Anfang des Jahres bei der Verteilerreise in Moldavien dabei zu sein und hautnah zu erleben, wie die Kinder die Geschenke auspacken und sich freuen. „Die Geschenke kommen an – jeder kann die Aktionsberichte verfolgen, die Organisation leistet großartige Arbeit“, sagt sie. Gerade in einem Land, wo viele der Eltern im Ausland arbeiten und die meiste Zeit gar nicht zu Hause seien und die Kinder bei Tanten, Onkel, Nachbarn oder Freunden gelassen würden. „Teilweise verwahrlosen die Kinder in diesen Ländern regelrecht. Und durch die Verteilernetzwerke bekommen sie oft das erste Mal in ihrem Leben ein Geschenk. Das fand ich sehr bedrückend und gleichzeitig sah ich in die strahlenden Augen der Kinder – und finde die Aktion Weihnachten im Schuhkarton unheimlich schön und unterstützenswert.“ Osmers ergänzt: „Neben dem Geschenk bekommen die Kinder bei den Partnern auch Wert zugesprochen, werden ermutigt, und sie können entdecken, wie schön Hoffnung sein kann. Das Päckchen ist quasi nur der erste Schritt.“

Infos zu den Spenden

Wenn Interessierte Sachspenden mitbringen möchten, werden sie gebeten, daran zu denken, dass diese nicht gebraucht, sondern neu sind. Besonders eigenen sich zum Beispiel auch Hygieneartikel wie Zahnbürsten mit Zahnpasta, Handcreme, ein Waschlappen oder ein Handtuch, ein Kamm oder eine Haarbürste und Duschgel (auslaufsicher verpackt). Außerdem sind Schulmaterialien wie Buntstifte mit Spitzer, eine Federtasche, Blöcke (A5)/Malbücher, ein Solartaschenrechner, Malkasten und Pinsel willkommen. Darüber hinaus Kleidung und Accessoires wie Mützen, Schals, Handschuhe, Socken, Selbstgestricktes und -genähtes, Bastelarbeiten, eine Sonnenbrille oder Haarspangen, heißt es auf der Seite der Organisation.

„Besonders freuen sich die Kinder über Geschenke wie einen Fußball mit Pumpe, Tischtennisschläger und -bälle, Puppen oder kleine Kuscheltiere, ein Musikinstrument oder ein paar Schuhe“, lautet die Empfehlung von Samaritan’s Purse. Andere Spielzeuge könnten zum Beispiel Autos, ein Springseil, Puzzle, eine Kette oder ein Jojo sein. „Sie können aber auch Süßigkeiten – Schokolade ohne Nussstücke/Obst oder Gummibärchen – spenden, die aber mindestens bis März des nächsten Jahres haltbar sein müssen“, so der Wortlaut. Packtipps und Abgabeorte sind auf der Internetseite www.weihnachten-im-schuhkarton.org zu finden. Dort können auch vorgefertigte Schuhkartons bestellt werden.

Noch bis zum 16. November sollen die Geschenkpakete bei Julia Osmers vom EC Südharz, Goethestraße 10, und Ina Hildebrand, Jahnstraße 2, beide in Bad Lauterberg, abgegeben werden. Ina Hildebrand hat auf Wunsch auch einige bereits fertig beklebte Schuhkartons, die nur noch befüllt werden müssen – falls jemandem die Zeit fehlt.

Um die Gesamtaktion zu finanzieren, empfiehlt der Verein eine Spende von zehn Euro pro beschenktem Kind. Wer keine Zeit zum Selberpacken hat, kann für 30 Euro sein Paket online auf die Reise schicken (www.online-packen.org).

Im Rahmen der weltweiten Aktion sollen in diesem Jahr rund elf Millionen Kinder in etwa 100 Ländern erreicht werden. Die Geschenkpakete aus dem deutschsprachigen Raum gehen unter anderem an Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder auch die Ukraine.

Wer Rückfragen hat, kann sich bei Julia Osmers unter Telefon 0176/60953954 oder per E-Mail an julia.osmers@ec-niedersachsen melden.