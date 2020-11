Familienzentrum in Bad Lauterberg hilft auch in Corona-Zeiten

Seit einem knappen Jahr gibt es ein Familienzentrum in Bad Lauterberg. Doch wegen der Corona-Krise beziehungsweise den Auflagen, um die Pandemie einzudämmen, konnte es bislang noch nicht voll durchstarten und wird vielleicht manchmal noch nicht als Anlaufstelle für Familien in der Kneippstadt gesehen. Die Mitarbeiter geben sich allerdings viel Mühe, bieten Beratungsgespräche und Aktionen an – so gut es unter den Umständen in diesem Jahr eben geht.

Notfalls findet eine Beratung auch mal im Anorak statt, damit gut gelüftet werden kann, sagt Leiterin Stephanie Seyferth auf Anfrage unserer Zeitung. Auf Abstand wird natürlich auch geachtet. Momentan arbeitet sie an einem neuen, hygienekonformen Angebot, das möglicherweise im Dezember beginnen kann. Was das ist, will sie noch nicht verraten. Kooperationen funktionieren gut Die Kooperationen mit verschiednen Einrichtungen der Stadt funktionieren gut, ist Stephanie Seyferth begeistert und nennt die Johanniter, Grund- und Gesamtschule als Beispiele. In der Grundschule gebe es aktuell zwei Nachmittagsangebote pro Woche. Zudem stehe das Familienzentrum bereit, falls die Klassen wieder nur alle zwei Tage unterrichtet werden können und dann Betreuung gebraucht wird. Während der zurückliegenden Corona-Monate wurden zum Beispiel Sommerferien-Aktionen angeboten. Ebenso wie die regulären Beratungen, die jedoch eher selten genutzt wurden, wie Seyferth berichtet. Anderes war es bei der Familienhebamme: Sie wurde oft angerufen – etwa auch von Großeltern, die nur mal reden wollten. Info: Angebote und Familientelefon Offene Beratungsangebote finden im Familienzentrum, Ritscherstraße 6-8 in Bad Lauterberg, statt: dienstags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Zusätzlich können Termine zur Einzelberatung bei Stephanie Seyferth vereinbart werden unter Telefon 0160/96872783 oder per E-Mail an info@manyways-familienzentrum.de. Familienhebamme Frau Petersen steht donnerstags von 9.30 bis 11.30 Uhr zur telefonischen Beratung unter den Rufnummern 05522/9604549 und 0170/7625007 zur Verfügung. Der Landkreis Göttingen hat ein Familientelefon eingerichtet. Es ist montags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr zu erreichen unter Telefon 0551/5252660. Familien können sich über praktische und konkrete Hilfen vor Ort informieren und bekommen Unterstützung zum Beispiel bei Erziehungsfragen und bürokratischen Hürden.