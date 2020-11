Geräte sollen Tempo messen und so Verkehrssicherheit erhöhen

Die Verkehrssicherheit in der Kurstadt soll durch die Aufstellung weiterer mobiler Geschwindigkeitsmessgeräte erhöht werden. Darauf verständigten sich die Mitglieder der Verkehrswacht Bad Lauterberg bei ihrer Jahresversammlung, die vor den jüngsten Corona-Regelungen und unter den gegebenen Abstands- und Hygienemaßnahmen stattfand.

Vor einigen Wochen hatten sich die Mitglieder des Technischen Hilfswerks bereit erklärt, die vier mobilen Geschwindigkeitsmessgeräte des Ortsvereins der Verkehrswacht Niedersachsen an einigen kritischen Stellen in der Stadt aufzustellen (wir berichteten). Vorsitzender Axel Ludwig berichtete den anwesenden Mitgliedern, dass er nach dem Zeitungsbericht den Hinweis erhalten habe, dass das THW eine Bundesanstalt ist und das Aufstellen der Geräte aus verschiedenen Gründen nicht übernehmen darf. Allerdings, so Ludwig, fand sich eine Lösung: Der ehrenamtliche Helferverein des Technischen Hilfswerkes erklärte sich breit, die mobilen Messgeräte aufzustellen. Eine Auswertung erfolgt dann mit der Hilfe der Polizei in Bad Lauterberg.

Hinweise kommen von Einwohnern

In den nächsten Wochen sollen unter anderem in der Ritscherstraße und in der Karl-Schmidt-Straße mobile Tempomessgeräte installiert werden. Meist, so Ludwig, kommen die Hinweise von den Einwohnern zum Aufstellen der Anlage, die sich in ihrer Verkehrssicherheit bedroht fühlen.

Der Vorsitzende Axel Ludwig begrüßte Dirk Hitzing, den Gebietsbeauftragten der Landesverkehrswacht Braunschweig-Süd, aus Göttingen. Hitzing lobte die Aktivitäten der Ortsgruppe, hier insbesondere die Vorsorgemaßnahmen in der Grundschule für einen sicheren Schulweg. Wie so viele Vereine, so der Gebietsbeauftragte, engagieren sich immer weniger Mitglieder in der Vereinsarbeit. Doch das Ziel der Deutschen Verkehrswacht wird weiter verfolgt: „Unsere Vision ist der unfallfreie Straßenverkehr“, erklärte er das Motto zur Verkehrssicherheit. Hitzing nannte den Mitglieder die weiteren Aktivitäten zur Verkehrssicherheit im Land: Fahrsicherheitstraining für Pkw- und Motorradfahrer, „Tippen tötet“ sowie fit im Auto- und Pedelecfahren.

Die JHV fand unter Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen statt. Foto: Rolf Steinke / HK

In seinem Rückblick konnte der Vorsitzende des Lauterberger Vereins über einige Aktivitäten berichten. In Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes und des Arbeiter-Samariter-Bundes fand am 25. Januar in diesem Jahr das 32. „Fest mit Ihrer Polizei im Harz“ im Kurhaus von Bad Lauterberg statt.

Achtung: Schulbeginn

In Zusammenarbeit mit der Grundschule wurden auf der Straße vor der Grundschule am Hausberg gelbe Kinderfüße aufgemalt, und ein Transparent, das auf den Schulbeginn hinwies, wurde aufgehängt. Angeschafft wurden des Weiteren Warnwesten.

Etwas enttäuscht zeigte sich Ludwig, dass trotz persönlicher Einladung die Mitglieder, die für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt werden sollten, nicht erschienen seien. Nur einige Mitglieder hatten sich entschuldigt, beispielsweise Heinz-Gerd Trüter, der für seine 45-jährige Mitgliedschaft in der Verkehrswacht ausgezeichnet werden sollte.

Axel Ludwig bedankte sich bei Bürgermeister Dr. Thomas Gans für seine Unterstützung, hier insbesondere bei der Aufstellung eines Verkehrsspiegels durch den Bauhof, den die Verkehrswacht finanziert hatte.

Die Deutsche Verkehrswacht ist ein als gemeinnützig anerkannter Verein auf dem Gebiet der Verkehrserziehung und -aufklärung. Er wurde am 3. November 1924 in Berlin gegründet.