Wenn man den Begriff „Bad Lauterberg“ im Internet sucht, stößt man auf eine Seite der Nordmedia mit dem Titel „Dreharbeiten-Leitfaden für Bad Lauterberg“. Die Nordmedia ist die zentrale Medien-Fördereinrichtung für Niedersachsen und Bremen.

Und die Kneippstadt ist für Filmschaffende in Deutschland längst ein markierter Punkt auf der Landkarte: Vor zwei Jahren fanden in der Königshütte Aufnahmen für „Berlin Berlin – Der Film“ mit Felicitas Woll statt. 2010 bot das Industriedenkmal die geeignete Kulisse für den Spielfilm „Der ganz große Traum“ mit Daniel Brühl. 2016 wurden einige Szenen für den ARD-Harzkrimi „Harter Brocken 2“ in der Lauterberger St.-Andreas-Kirche und an der Talsperre gedreht. Bereits 1959 fand ein Großteil der Außenaufnahmen des Spielfilms „Kirmes“ mit dem damals 22-jährigen Götz George unter der Regie von Wolfgang Staudte in Barbis statt. Auch die nahegelegene Einhornhöhle in Scharzfeld war mehrfach Schauplatz für Filmszenen.

So ein „Dreharbeiten-Leitfaden“ auf der Nordmedia-Homepage soll den Filmteams eine Orientierung bei der Suche nach geeigneten Schauplätzen dienen, ihnen aber auch helfen, wichtige Ansprechpartner vor Ort ausfindig zu machen, etwa um Drehgenehmigungen einzuholen.

Der Leitfaden soll die wichtigsten Informationen geben, die ein Filmteam bei der Suche nach einer Location benötigt, erklärt Susanne Lange, zuständige Referentin der Film Commission Niedersachsen/Bremen von Nordmedia. „Es ist eine Visitenkarte für die Orte, die die Highlights herausstellt.“ Die Informationen, die dort aufgeführt werden, liefere die jeweilige Kommune.

Lage, Bergbau und Urlaubsort

Im Falle von Bad Lauterberg wird neben der Lage in den Südharzer Bergen der frühere Bergbau, das Besucherbergwerk „Scholmzeche“ und eben das Industriedenkmal „Königshütte“ sowie der Wiesenbeker Teich als Teil des Unesco-Weltkulturerbes erwähnt. Weiter heißt es, Bad Lauterberg sei ein beliebter Urlaubsort und „die Einkaufsstadt im Südharz“.

Für „Berlin Berlin – Der Film“ wurde das Industriedenkmal Königshütte zum Ortseingang von „Schnitznitz“. Foto: Stadt Bad Lauterberg / Stadt

Auskunft über Verkehrsanbindung und Hinweise auf jährliche Großveranstaltungen, die Dreharbeiten gegebenenfalls einschränken könnten, wie etwa Frühlings- beziehungsweise Herbsthappening in der Innenstadt, gibt der Leitfaden ebenfalls. Es wird dort auch auf Referenzprojekte und frühere Drehorte hingewiesen.

Die Filmteams würde dieses Informationsangebot nutzen, weiß Lange aus Erfahrung. „Es wird auch stetig erweitert.“ Solche Leitfäden gibt es zum Beispiel auch für Osterode, Göttingen, Clausthal-Zellerfeld oder Seesen. Mittlerweile gebe es ein Netzwerk filmfreundlicher Kommunen in Niedersachsen. Deren Vertreter können sich schulen lassen, „was passiert, wenn ein Filmteam vor Ort ist“, berichtet Lange.

Seit gut 20 Jahren fördert das Land Niedersachsen über die Gesellschaft Nordmedia die Filmproduktion, gemeinsam mit Bremen. Auch der NDR ist an Nordmedia beteiligt. Und Filmförderung durch das Land ist dabei auch Standortförderung, wie die Referentin erläutert: „Wir fördern Produktionen auf Antrag. Das Geld muss zu 125 Prozent wieder im Land ausgegeben werden, entweder, indem Teammitglieder aus Niedersachsen engagiert werden, oder durch Dreharbeiten in Niedersachsen.“

Sie beschreibt die Aufgabe der Film Commission als „Schnittstelle“ zwischen Filmschaffenden, Filmförderung und den potenziellen Drehorten. „Wir werden häufig kontaktiert und gefragt, wo man drehen kann, was für Locations es dort gibt – und das nicht nur von geförderten Filmprojekten.“ Auch ausländische Teams nehmen Kontakt zur Nordmedia auf, etwa von der BBC. Sie sei aber kein sogenannter Locationscout, der für Filmproduktionen Drehorte ausfindig macht und erkundet, das sei ein eigenständiger Beruf, betont sie: „Wir wollen da keine Konkurrenz machen. Aber wir wollen so viele Informationen anbieten, wie möglich.“

„Der Harz hat etwas Mythisches“

Es sei das erklärte Ziel der Nordmedia, Werbung für Filmstandorte im Land zu machen. Deshalb wurde 2016 die Initiative „Drehort Harz“ ins Leben gerufen: Die Länder Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben vereinbart, über ihre Medienfördergesellschaften in Hannover und Leipzig verstärkt für Produktionen im Harz zu werben. „Es gibt hier tolle Locations“, betont auch Lange. „Der Harz hat etwas Mythisches“, nennt sie einen großen Reiz der Region für die Geschichtenerzähler und nennt als Beispiel die Mysterie-Serie Dark, die zum Teil in der Einhornhöhle gedreht wurde.

„Wenn man aus Hannover in den Harz kommt, ist das teilweise eine andere Welt. Und es ist nicht alles kaputtrestauriert.“ Damit meint sie nicht nur die historischen Orte wie die Bergwerke oder die Klöster, sondern eben jene Bauwerke, an denen der Zahn der Zeit genagt hat, deren Anblick vielleicht manchen Einheimischen ärgert, die aber gerade deshalb für Filmschaffenden interessant sind.

So hatte ja auch George Clooney hier seine Weltkriegskulisse für „Monuments Men“ gefunden. „Der Harz hat viel zu bieten. Große Vielfalt auf einem Fleck. Es ist dort nicht langweilig. Darauf kann man stolz sein!“