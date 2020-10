Hund „Peanut“ ist ein tierischer Pflegehelfer

Einen tierischen Pflegehelfer gibt es im Kursana-Domizil Bad Lauterberg: In der Senioreneinrichtung an der Sebastian-Kneipp-Promenade macht seit etwa vier Wochen ein „neuer Mitarbeiter“ von sich reden. Für die Bewohner und das Personal ist der Hundewelpe „Peanut“ schon jetzt nicht mehr aus dem Betreuungsalltag im Haus Lukas wegzudenken. „Sein Name ist ganz genau ‚Smalls Peanut from J’Bulldog Domain‘ und er ist eine Englische Bulldogge“, bemerkt die Verwaltungsangestellte Nicole Schreiner.

Der zwölf Wochen alte Welpe kommt bei Bewohnern und Mitarbeitern gut an. Foto: Kursana-Domizil Bad Lauterberg

Dass im Kursana-Domizil derzeit ein Vierbeiner die Senioren und das Personal begeistert, ist ihr zu verdanken. Als sie der Kursana-Direktorin Stefanie Schomburg vor gut eineinhalb Monaten von ihren Plänen erzählte, sich einen Welpen zuzulegen, waren sich beide sofort einig: „Der Hund soll seinen Alltag mit im Haus verbringen“, fanden Schomburg und Schreiner.

Und nun tappst der kleine Hundewelpe täglich durch die Flure und hat sich längst in die Herzen der Bewohner und Mitarbeiter geschlichen. „Der kleine Peanut ist gut im Haus Lukas angekommen und alle Bewohner begleiten seine Entwicklung mit Freude“, sagt Kursana-Direktorin Schomburg.

Die positive Wirkung des Tieres im Alltag eines Seniorenheimes ist nach Angaben der Besitzerin sogar wissenschaftlich belegt: „Englische Bulldoggen gehören zu den ältesten Hunderassen und gelten als besonders sanftmütig, geduldig und liebevoll“, sagt Verwaltungsmitarbeiterin Schreiner. Sie berichtet von verschiedenen Studien, die einen positiven Effekt von Tieren auf ältere Menschen belegen. „Gerade bei demenziell Erkrankten gibt es unzählige Wirkungen, die in der Zusammenarbeit mit Tier und Mensch genutzt werden können“, sagt Schreiner. Demnach erzeuge etwa allein das Streicheln eines Tieres ein Gefühl von Wärme, Ruhe und Zuneigung.

Außerdem sei die nonverbale Kommunikation mit einem Vierbeiner sehr einfach und verständlich. „Senioren, die zuletzt still und zurückgezogen waren, können dadurch viel lebhafter werden“, weiß die Verwaltungsangestellte.

„Peanut“ genießt die Tour durch die Einrichtung. Foto: Kursana Domizil Bad Lauterberg

Nicole Schreiner erläutert das dahinter liegende Phänomen: „Der Mensch erhält eine Bestätigung, wenn das Tier positiv auf ihn reagiert.“ Viele ältere Menschen hätten zudem selbst in ihrem Leben Tiere besessen. Das wecke auch längst vergessene Erinnerungen, sagt sie.

Im Kursana-Domizil ist die positive Wirkung des Hundwelpen täglich zu beobachten: Bei Manfred Könning springe „Peanut“ regelmäßig auf den Rollator, berichtet Direktorin Schomburg. Der Bewohner freue sich darüber, dass er „Peanut“ dann durch das Haus fahren kann. Bewohnerin Gisela Küster steht laut der Einrichtungsleitung sogar an jedem Morgen am Fenster und schaut auf den Hof, um den neuen Mitarbeiter schon vor seinem Dienstbeginn zu begrüßen. „Der ist schon ganz schön gewachsen“, sagt Küster und schmunzelt.

Für Besitzerin Schreiner gibt es wegen der begeisterten Senioren und deren Freude, „Peanut“ zu belohnen, nur ein kleines Problem: „Weil sie immer eine Tüte mit Leckerchen dabei hat, musste sie die heimische Futtermenge bereits rationieren“, sagt Kursana-Direktorin Schomburg und schmunzelt.