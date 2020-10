Verein Badespaß Barbis verzeichnete Besucheranstieg

Der Verein Badespaß Barbis blickt trotz einer verkürzten Saison und erschwerten Bedingungen durch Maßnahmen der Corona-Pandemie (wir berichteten) auf ein positiv verlaufenes Jahr 2020 zurück. Wie der Vorsitzende des Vereins in einem Gespräch berichtete, verhielten sich die Besucher vernünftig und diszipliniert, es gab keine besonderen Vorkommnisse.

Und obwohl es deutlich weniger Öffnungstage der Badestelle gab, war ein leichter Anstieg der Besucherzahlen zu verzeichnen. Die überwiegend einheimischen Gäste und die Besucher aus Nachbargemeinden und Urlauber fühlten sich sichtlich wohl auf dem weiträumigen Gelände, auf dem die Einhaltung der Abstandsregeln überhaupt kein Problem darstellte.

Hohe Spendenbereitschaft

Eine hohe Spendenbereitschaft der Besucher, die so ihren freiwilligen Beitrag zum Erhalt der Badestelle leisten, führte zudem zu einer guten und ausgeglichenen Kassenlage. Auch mussten nicht so viele Wasserproben wie sonst untersucht werden, die der Verein eigenständig finanziert.

Diese Unterstände sollen mit einem neuen Dach versehen werden. Foto: Karl Heinz Wolter / HK

Das Wasser ist bereits seit Anfang September, dem behördlich angeordneten Saisonende abgelassen und die Anlage befindet sich quasi im Winterschlaf. Aber nicht die Aktivitäten des Vereins: Wenn möglich sollen die Holzunterstände auf dem Gelände, die vielen Gästen als willkommene Schattenspender gedient haben, noch in diesem Jahr mit den bereits angeschafften Blechdächern versehen werden. Weitere Arbeiten müssen noch nachgeholt werden, da einige für den Frühjahr geplante Arbeitseinsätze nicht gemeinsam durchgeführt werden konnten.

Probleme gab es auch in diesem Jahr durch Verschmutzungen durch Nilgänse, die sich auf dem Gelände heimisch fühlen. Versuche einer Umsiedlung sind gescheitert, so dass der Verein wohl mit diesem Problem leben muss. „Die Tiere müssen nun mal geduldet werden“ so Drygalla. Weitere Maßnahmen des Vereins sollen in der nächsten Jahreshauptversammlung, die für den März 2021 vorgesehen ist, besprochen und geplant werden.