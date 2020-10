Dieses Kirchendach in Bad Lauterberg vereint Alt und Jung

In der Wirtschaft würde man von Synergieeffekten sprechen oder von einer Win-win-Situation. Im Falle der Pauluskirche in Bad Lauterberg gilt das aber durchaus auch. Zum einen nämlich bleibt sie das Zentrum des kirchlichen Lebens der Paulusgemeinde, zum anderen wird sie zusätzlich die „Homebase“ der Jugendkirche der Bäderregion. „Wir wollen gemeinsam etwas Gutes für Bad Lauterberg und die Region schaffen“, sagen die Pastoren Andreas Schmidt und Simon Burger. Dabei sieht sich der eine sozusagen für die Älteren, der andere für die Jüngeren zuständig, beide gemeinsam für eine lebendige Gemeinde, die die Menschen in ihrem Alltag abholt und etwas zu bieten hat.

Für Andreas Schmidt sind das Aktionen wie beispielsweise Theater im Zug, die er gerade in Kooperation mit dem Harzer Hof in Scharzfeld plant oder eine Lesung im neuen Café der Buchhandlung Moller, bei der es um das Hohelied der Liebe gehen soll. Für Simon Burger ist die Einrichtung des Jugendraumes das nächste größere Projekt, zudem natürlich auch Kooperationen mit den anderen Gemeinden der Bäderregion, doch die Pauluskirche wird eben der Dreh- und Angelpunkt der Jugendkirche sein.

Heute ist Diskussionsabend

Gemeinsam laden beide am heutigen Montag, 5. Oktober, ab 18 Uhr zur Veranstaltung „Suchet der Stadt Bestes“ in die Pauluskirche ein. Dahinter verbirgt sich ein Diskussionsabend über die Zukunft der Gemeinde in kirchlichem wie kommunalem Sinn, zu dem auch Bürgermeister Dr. Thomas Gans und Stadtjugendpflegerin Sarah Hoffman ihren Teil beitragen werden. Inhaltlich geht es um Fragen der Digitalisierung, der Bewahrung der Schöpfung, der Mobilität und nach dem Dialog zwischen Jugendlichen und Senioren. Jeder ist willkommen, außerdem ist der Musiker „Jo! Loop“ per Skype zugeschaltet, so dass es ein ebenso informativer wie kurzweiliger Abend wird.

Wie gut Projekte zwischen Jugendlichen und Senioren klappen können, haben beide Pastoren beim Projekt Silver Surfer festgestellt, bei dem es darum ging, dass Konfirmanden etwas älteren Gemeindegliedern einige Tricks und Kniffe aus der Welt des Internets näherbrachten. Umgekehrt soll sich die junge Generation auch mit der lokalen Geschichte auseinandersetzen, beispielsweise am vergangenen Samstag, als das „Soldatengrab“ nach Sturmschaden und Instandsetzung neu freigegeben wurde.

Simon Burger und Andreas Schmidt sind zuversichtlich, dass es noch viele gemeinsame Aktionen geben wird, natürlich wird auch die Jugendkirche zu Sitzungen des Kirchenvorstands eingeladen und umgekehrt, so dass das Miteinander für alle sozusagen eine runde Sache wird und viele gemeinsame Ideen entstehen, die die Kirche und auch die Region für Jung und Alt noch ein wenig attraktiver machen.