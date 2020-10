Blick auf den Boulevard am verkaufsoffenen Sonntag.

Bad Lauterberg. Der Verein für Handel und Gewerbe lädt am Tag der Deutschen Einheit nach Bad Lauterberg ein.

Geschäfte in Bad Lauterberg öffnen auch am 3. Oktober

Wo noch in den Vorjahren reger Autoverkehr herrschte und Besucher auf der Suche nach Parkplätzen waren, gestaltete sich die Anfahrt zum ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr in der Lauterberger Innenstadt jetzt wesentlich ruhiger. Auch auf dem Boulevard selbst hatten Gäste genug Platz zum Einhalten der notwendigen Abstände.

Während Michela und Antonio Marcovecchio vom Eiscafé Martini bemerkten, dass es im Vergleich zum Herbsthappening im Vorjahr am Sonntag durchaus ruhiger zuging, konnte der Inhaber des Blumenfachgeschäftes, Christian Borowski, keine markanten Veränderungen ausmachen. An verschiedenen Stellen, wie etwa am Eingang des Geschäftes Schwickert, wurde auf die Maskenpflicht hingewiesen. Wer den verkaufsoffenen Sonntag verpasst hat, erhält am kommenden Samstag, 3. Oktober, noch einmal die Chance zum Bummeln und Shoppen auf dem Bad Lauterberger Boulevard: Der Verein für Handel und Gewerbe lädt am Tag der Deutschen Einheit zum verkaufsoffenen Samstag ein. Eine ausführliche Ankündigung veröffentlichen wir in der morgigen Freitagausgabe.