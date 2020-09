Selbst Nägel wurden einst gestohlen

Der Förderkreis arbeitet die Geschichte des Industriedenkmals Königshütte in Bad Lauterberg auf und berichtet von der Historie. „Eisen stellte im 17. und 18. Jahrhundert einen recht hohen Wert dar, egal in welcher Form es vorlag“, teilt der Verein mit und beschreibt Diebstähle. „Dass das eine oder andere -- unerlaubt und nicht ganz legitim – einen neuen Besitzer findet, ist keine Sache der Neuzeit.“

So war der Diebstahl von Eisenteilen, Schrott und Werkzeugen weit verbreitet. Auch Nägel und Laschen von Feldgestängen waren vor Dieben nicht sicher. Es finden sich auch wiederholt Berichte über Einbrüche in Kauen und Schuppen, dies kann man in den Akten des Lauterberger Bergbaus lesen. Die Folge war, dass alles sicher verwahrt werden musste, Feldgestänge wurden sogar bewacht.

In einer 1735 erlassenen Verordnung von König Georg II heißt es: „Nachdem wir höchst missfällig wahrgenommen, welcher Gestalten die Eisendiebereien bei Unseren auf und am Harz gelegenen Bergwerken überhandgenommen, dass nicht nur das Gezähe in den Bergschmieden durch gewaltsame Einbrüche, sondern auch auf den Gruben und in den Strecken weggestohlen, … sondern auch auf den Hütten und Puchwerken verschiedentlich Eisenwerk entwendet und in und außerhalb der Bergstädte verkaufet worden, mithin die Erfahrung gelehret, dass die gegen die Eisendiebereien insgemein gebrauchte Strafe nicht ausreichend sei, solcher Bosheit hinlänglich zu steuern.“

Strafen bis zum Tode

Als Grundlage für Strafen wurde auf die „Peinliche Halsgerichtsordnung“ von Karl V. herangezogen. Je nach Wert des gestohlenen Gegenstandes oder auch bei Wiederholungsfällen konnte dies bis zur Todesstrafe gehen. Bei kleineren Vergehen blieb es bei empfindlichen Geldstrafen, aber auch das Halseisen (eine Art „an den Pranger stellen“) oder die Sackpfeife (Dudelsack machte „höllische“, weil disharmonische Musik) waren gängige Strafen.

Mitte des 18. Jahrhunderts war die Anzahl der Vorfälle am höchsten, geschuldet der zunehmenden Verarmung. Doch meistens handelte es sich um kleinere Diebstähle. Zudem ließen sich die Täter nur selten ermitteln.

Heute: Führung über das Gelände

