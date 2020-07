Rotary Club Lauterberg-Südharz bringt 5.000 Bücher unter Leute

Bad Lauterberg. Mitglieder trafen sich an der Bücherzelle im Kurpark und zogen positive Bilanz: „Es ist eigentlich immer jemand da, der in den Büchern herumstöbert“.

„Die Bücherzelle ist ein voller Erfolg“, so Erik Cziesla, einer der Hauptinitiatoren des Projekts, vom Rotary Club Bad Lauterberg-Südharz. Pro Woche würden rund 50 Bücher ausgeliehen. Seit Mai 2018 seien also mehr als 5.000 Bücher aus der Zelle genommen, getauscht und sicherlich auch gelesen worden.

Die Mitglieder des Rotary Clubs Bad Lauterberg-Südharz hatten ihr letztes Meeting an die Bücherzelle bei den Tennisplätzen im Kurpark Bad Lauterberg verlegt. Zum einen, um eine aktuelle Bilanz über das Projekt Bücherzelle zu ziehen und zum anderen, um im Freien die Corona-bedingten Maßnahmen besser umsetzen zu können.

Im Mai 2018 hatte Andreas Körner, der damalige Präsident des Rotary Clubs Bad Lauterberg-Südharz, die Bücherzelle als Spende an die Stadt Bad Lauterberg übergeben. Für die Bücherzelle wurde ein Telefonhäuschen der Telekom im Rotary-Blau angestrichen und mit kleinen Regalen für die Bücher ausgestattet.

„Wir haben die Telefonzelle von der Telekom in Berlin gekauft“, erinnerte jetzt Andreas Körner an die aufregende Vorbereitungszeit, die ihm auch die eine oder andere Sorgenfalte auf die Stirn geschrieben hatte. Zum Beispiel, als er im Namen des Clubs eine Anzahlung von 1.600 Euro geleistet und dann vier Monate lang keine Rückmeldung bekommen hatte. Doch dann war sie plötzlich da, die Bücherzelle. Samt Fundament, Transport und Inneneinrichtung habe die Zelle rund 2.800 Euro gekostet, so Andreas Körner. Leider sei die Telefonzelle auch bereits zweimal nachts beschmiert worden, aber diese Beschädigungen seien immer sehr schnell wieder behoben worden.

Kinderbücher dringend gesucht

Nach einem Aufruf durch den Club mit der Bitte um Bücherspenden kamen als Erstausstattung für die Lesezelle rund 2.000 Bücher zusammen. Insbesondere beim Muschinsky-Sommerfest 2018 seien von den Besuchern viele Bücher abgegeben worden, so Erik Cziesla. „Wer noch Bücher spenden möchte, wird gebeten, diese nicht in der Bücherzelle oder daneben abzustellen, sondern sie am Empfang der Klinik Dr. Muschinsky (Wiesenbek 7-10), abzugeben. Vor allem Kinderbücher werden gern genommen.“

Zum Meeting an der Bücherzelle waren auch die Partner der Clubmitglieder eingeladen. Nach dem offiziellen Meeting gab es Currywurst und Pommes oder eine Runde Minigolf. Foto: Rotary Club Bad Lauterberg-Südharz / Privat

Kurgäste, Einwohner und Urlauber finden in der Zelle eine bunte Mischung: Sachbücher, Romane, Reiseführer, Bildbände und Jugendbücher stehen nebeneinander in den kleinen Regalen. Die Tür der ehemaligen Telefonzelle bleibt selten länger zu, weiß Erik Cziesla. „Es ist eigentlich immer jemand da, der in den Büchern herumstöbert.“ Aufgrund der vielen Bücherspenden wird der Rotary Club das Angebot auch in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder verändern und ergänzen, so dass Bücherfans und Leseratten stets etwas Neues zum Schmökern in der Zelle entdecken können.